За взятку сотруднику полиции иностранный гражданин получил солидный срок

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор в отношении 35-летнего иностранного гражданина, проживающего на Сахалине – 7, 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Он осужден по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия, совершенная в крупном размере). Денежные средства, переданные в качестве взятки в рамках проведения оперативных мероприятий, конфискованы в доход государства.

В судебном заседании установлено, что в сентябре прошлого года приезжий передал начальнику полиции Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте взятку в размере 400 тыс. рублей за прекращение процессуальных проверок и принятие решений об отказе в возбуждении уголовных дел.

Он предполагал, что, подкупив должностное лицо, уйдет от ответственности за причастность к незаконному обороту водных биологических ресурсов. Сотрудники органа правоохраны проводили проверку по факту обнаружения в почтовых отправлениях около 40 тыс. экземпляров трепанга дальневосточного.

Приговор в законную силу не вступил.