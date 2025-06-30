За заслуги перед народом

29 июня «Советский Сахалин» опубликовал большой портрет Сталина и Указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении Маршала Советского Союза Сталина Иосифа Виссарионовича орденом «Победа» и присвоении ему звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» – за исключительные заслуги в организации всех вооружённых сил Советского Союза и умелое руководство ими в Великой Отечественной войне, закончившейся полной победой над гитлеровской Германией. Дата указов – 26 июня 1945 года.

В этот же день Президиум Верховного Совета СССР своим указом установил высшее воинское звание – Генералиссимус Советского Союза – за особо выдающиеся заслуги перед Родиной в деле руководства всеми вооружёнными силами государства во время вой­ны.

27 июня высшее воинское звание Генералиссимус Советского Союза было присвоено И. В. Сталину. Соответствующий указ опубликован в «Советском Сахалине» 29 июня.

Как только весть о награждении товарища Сталина и присвоении ему высшего воинского звания достигла Сахалина, на нефтепромыслах, шахтах, рыбозаводах, в колхозах, совхозах, учреждениях – всюду стихийно возникали митинги, собрания, беседы. От всей души приветствуя и поздравляя Сталина, желая ему доброго здоровья и сил, трудящиеся области дали слово великому вождю работать так, чтобы ещё богаче, краше, могущественнее стала наша великая Родина.

Подборки писем, сообщений о заступлении на сталинскую вахту трудовых коллективов «Советский Сахалин» публикует в июньских и июльских номерах.

До освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов оставалось 65 дней

Трудовая доблесть