«ЗаБег.РФ» на Сахалине собрал более 1000 участников

Полумарафон «Сахалинский забег», как часть Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», прошёл в Аниве. Более 1000 спортсменов из островного региона и других городов России вышли на старт одного из самых крупнейших легкоатлетических соревнований.

– Пятый раз эти состязания проходят в нашей стране. В этом году островным оргкомитетом было принято решение перенести место проведения «ЗаБега.РФ» из островной столицы в Аниву. В город, который очень любить спорт и особенно легкую атлетику, – сказал заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Первыми на старт вышли самые юные спортсмены от 5 до 7 лет. Для них была подготовлена дистанция 500 метров. Среди мальчиков самым быстрым стал Леонид Завгородний, второе место у Артёма Кима, третье у Богдана Башинского. Дарина Коростылева среди девочек завоевала золото, серебро у Мирославы Чебуниной, бронзовая награда у Василисы Емельяновой.

На 1000-метровом отрезке в возрастной группе 8 – 10 лет золотую медаль завоевал Ашот Симонян, серебро у Артёма Лебедева, бронза у Марка Чебунина. Среди девочек сильнейшей стала Валерия Овчинникова, за ней на пьедестале расположились Анна Борисова и Валерия Артемьева.

Александр Аксютенко стал первым на дистанции 1 км среди мальчиков 11 – 12 лет, второе место занял Кирилл Пастухов, третье у Ярослава Шахназаряна. У девушек золотая медаль у Евы Паниной, серебряная награда у Полины Маськиной, бронзу завоевала Марьяна Шибалкина.

Среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья на отрезке 1 км у юношей победил Сергей Тишкин, вторым стал Тимофей Говорухин, третье место у Дмитрия Стовбы. У девушек Анна Сыропятова заняла первое место, второе и третье заняли Светлана Зыкова и Галина Логинова соответственно.

Одна из самых популярных дистанций в этом году – 5 км. В ней легкоатлеты соревновались в двух возрастных группах.

Среди юношей 13 – 17 лет первое место занял Владислав Эм, вторым стал Максим Петрунин, третье место у Лиона Смирнова. У юниорок сильнейшей стала Кира Рыкунова, Анастасия Львова на втором месте, третье у Виолетты Щербаковой.

На 5-километровом забеге в возрастной группе 18 лет и старше у мужчин победу праздновал Юрий Лагун, далее расположились Иван Малородов и Максим Локеенко. У женщин золото соревнований завоевала Екатерина Воротыляк, серебро и бронза у Анастасии Вандышевой и Марии Мельниковой соответственно, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Ильяс Нургалиев выиграл золотую медаль среди мужчин на дистанции 10 км.

– В этом году выбрал не самый длинный маршрут, потому что провести должную подготовку для полумарафона не имел возможности. Сезон только стартует, впереди еще много состязаний, поэтому первое место – это прекрасное начало, – отметил Ильяс.

Серебряную награду забрал Константин Чебунин, бронза у Вячеслава Перелыгина. Среди женщин первое место заняла Екатерина Губаренко, на втором Юлия Бугрова, тройку призёров замкнула Светлана Вахитова.

На полумарафонской дистанции в 21,1 км среди мужчин золотую медаль завоевал Евгений Лепёшкин.

– Совершенно неожиданно принял участие в сегодняшнем забеге. Я из Владивостока и на Сахалине нахожусь в командировке. Созвонился с организаторами, мне рассказали о соревнованиях, и решение было принято сразу. Конечно, пришлось бежать быстрее всех, потому что буквально через час у меня убывал поезд на север острова.

Серебро выиграл Дмитрий Карпец, бронза у Антона Бакая. Среди женщин сильнейшей стала Ульяна Добровольская, на втором месте Марина Солодова, на третьем Полина Железняк.

Сахалинская сборная – бронзовый призёр чемпионата России по практической стрельбе

Сахалинская сборная команда заняла третье место чемпионата России и всероссийских соревнований по практической стрельбе в пневматических дисциплинах.

Состязания прошли в Санкт-Петербурге и собрали более 400 спортсменов в возрасте от 8 до 59 лет из 33 регионов страны.

Участников ожидали 24 упражнения, в которых нужно было продемонстрировать меткость, ловкость и скорость.

Островная сборная взяла бронзу чемпионата в открытом классе, уступив лишь Москве и Алтайскому краю.

– Мы практически не нервничали, была дружеская обстановка, каждый из нас старался выложиться на упражнениях по максимуму. Не обошлось без технических поломок – из-за большого настрела приходилось быстро чинить пистолеты. В итоге ребята заняли третье место, до второго нам не хватило всего 20 очков, – поделилась подробностями тренер сахалинских стрелков Милана Кимежук.

На Сахалине разыграли Кубок Фомина по армейскому рукопашному бою

Открытый турнир по армейскому рукопашному бою на Кубок Героя России, полковника Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, разведчика А. Ю. Фомина прошёл в Южно-Сахалинске.

За награды боролись более 140 спортсменов, представляющих 11 спортклубов и спортивных федераций.

Победителями в своих возрастных и весовых категориях стали Леонид Родичев, Роберт Чекичев, Александр Поздняков, Давид Цодиков, Владимир Ивашковский, Олег Кобозов, Даниил Стеренчук, Иван Алексеев, Денис Карасев, Артём Мирошниченко, Кирилл Патрин, Дмитрий Дорожкин, Максим Мартынов, Карен Каспарян, Магомед Абдуллаев, Кирилл Бодров, Родион Руссу, Степан Лысенко, Валиджон Хасанов, Жуманазар Атагелдиев, Дмитрий Джанов, Андрей Туркеев, Белек Изатов, Тимур Джанбеков, Ашот Амбарцумян, Роман Фадеев, Владислав Пантела, Соливой Дадобоев, Бехруз Сафаров, Акжигит Салиев, Никита Тимошенко, Евгений Будник, Александр Амехин, Шамиль Малаев, Глеб Дмитриев, Александр Соколюк, Николай Колач, Амат Анатов, Таисия Стрикун и Анастасия Мирошниченко.

Лидером в командном зачёте, а также обладателем Кубка Ю. А. Фомина стала команда сахалинской федерации армейского рукопашного боя. Второе место заняли представители спортклуба «Триумф». Почётное третье место у федерации грэпплинга Сахалинской области.

Сахалинские самбисты завоевали 8 медалей всероссийских соревнований

Сахалинцы стали обладателями восьми медалей всероссийский соревнований по самбо среди юношей и девушек 16 – 18 лет и боевому самбо среди юношей 16 – 18 лет, посвящённых памяти старшего сержанта А. К. Сикуатова, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении воинского долга.

Турнир прошёл в Хабаровске и собрал более 160 спортсменов из 23 регионов России.

В копилке сахалинской команды оказались восемь медалей. В самбо золотые награды завоевали Илья Резников и Доминика Диконова. Серебро у Дениса Козика и Дмитрия Домарада. Бронзу взяли Рустам Гуляев и Рустан Ничиухин. В боевом самбо второе место занял Руслан Ничиухин, третье – Дмитрий Домарад.

Егор Стрикун завоевал две медали первенства России

В столице Чувашской Республики городе Чебоксары состоялось первенство России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 30 регионов России.

Сахалинскую область представил воспитанник спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта им. Э. М. Комнацкого Егор Стрикун.

Подопечный тренера Алексея Власова завоевал две медали. Егор – победитель первенства страны в метании копья и серебряный медалист в толкании ядра.

Сахалинские гимнасты успешно выступили на втором отборочном этапе летней Спартакиады

Гимнасты Даниил Кузьменко, Владислав Сизов и Артем Петрушкин заняли второе общекомандное место во втором отборочном этапе XII летней Спартакиады учащихся России в Благовещенске. Сахалинцы выступали по программе второго спортивного разряда.

Лучший результат показал Артем Петрушкин, который занял первое место в личном зачете. Победу ему принесли выступления на перекладине, брусьях и вольные упражнения. Еще одну медаль – бронзовую – сахалинец завоевал в опорном прыжке и на кольцах.

Даниил Кузьменко стал третьим в личном зачете. В его активе серебро за выступление на кольцах и бронза за упражнение на коне.

По результатам этапа Артем Петрушкин завоевал путевку на финал Спартакиады, который состоится в Саранске в июне этого года. Сахалинец выступит в личном многоборье.

«СШ «Сахалин» и «Локомотив» обменялись победами

Во втором туре Дальневосточной юношеской футбольной лиги «СШ «Сахалин» принимала «Локомотив» из Уссурийска. Игры прошли на стадионе «Спартак».

«Локо» заехал в островную столицу из Якутска, где он дал два победных гудка. Обе уссурийские команды вдвое превзошли своих соперников. «Младшаки» – 4:2 (причем, они проигрывали 0:2 уже к 17-й минуте, но затем забили четыре гола подряд), «старшаки» – 2:1.

Естественно, что «железнодорожники» мечтали продлить победную серию. Но и «СШ «Сахалин» было что доказывать, так как в первом туре она набрала всего одно очко на двоих.

Увы, «младшаки» проиграли – 0:3.

«Старшаки» одержали первую победу в турнире – 2:1.