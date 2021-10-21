Забили себе и гостям. Футбол

19 октября на стадионе «Спартак» в Юж­но-Са­ха­линске ФК «Сахалин» в очередном матче на первенство Футбольной национальной лиги-2 (группа 3, подгруппа 2) принимал клуб «Динамо-Брянск».

Команды находились на разных полюсах в турнирной таблице: гости – на 2-м месте, хозяева – на 9-м.

Игра проходила в сложных погодных условиях: снег, затем дождь и холодный ветер.

Первый тайм завершился при счете 0:0. Во втором голкипер «Сахалина» Данил Сливков неудачно принял мяч и невольно закинул его в свои ворота. 0:1. Гости доминировали на поле еще минут 20.

В одну из редких контр­атак по­лу­защитник «Сахалина» Даниил Большунов ворвался в штрафную площадь динамовцев и был сбит. Пенальти реализовал полузащитник Евгений Матрахов. Со счетом 1:1 встреча и завершилась.

– По содержанию у нас сегодня была лучшая игра, – отметил главный тренер «Сахалина» Олег Кокарев. – Мы ни в чем не уступали лидеру зоны. Погодные условия, конечно, были тяжелые. Я ребятам сказал, что сейчас на первое место должны выйти морально-волевые качества. И вся команда пласталась от первой до последней минуты. Даже проигрывая после такого курьезного гола, сумели отыг­раться.

После 14 игр «Сахалин» набрал 14 очков и по-прежнему находится на 9-м месте из 11 команд.

Следующую встречу «Сахалин» проведет 22 октября также на стадионе «Спартак». Соперник – ФК «Калуга». Клуб занимает 10-е место с 10 очками после 15 игр. Начало матча в 14 часов.

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.