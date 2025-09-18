Заболеваемость ОРВИ в Сахалинской области растёт

Быстрый рост сезонной заболеваемости ОРВИ (острыми респираторными вирусными инфекциями) отмечен в российских регионах. В том числе и в островной области, сообщает сахалинский минздрав.

Южносахалинка Анастасия поделилась своей историей заболевания:

– Несколько дней назад у меня внезапно заболела голова, затем горло, так что и глотать стало больно. Затем появилась общая слабость и поднялась температура до 37,5 градуса. В дальнейшем симптомы то почти пропадали, то проявлялись вновь. Лечусь самостоятельно: полощу горло содой, солью, фурацилином. Принимаю традиционные в простудных случаях средства вроде «ТераФлю». В моём случае это обычное дело, каждый сезон с приближением холодов сценарий тот же…

У коллеги Анастасии Владислава сценарий отличается:

– Сначала появились вялость, расслабленность организма, затем запершило в горле, проявился кашель с выходом мокроты из лёгких. Ощущения неприятные, что и говорить. Но температура в норме. Думаю, пока нет необходимости обращаться к врачам, борюсь с заразой народными методами: полоскания, травяные чаи…

В региональном министерстве здравоохранения не разделяют такого легкомыслия заболевших по отношению к своему здоровью и настоятельно рекомендуют пройти несложную процедуру вакцинации, которая способна уберечь от вирусных атак.

В Южно-Сахалинске сейчас приступили к работе два новых передвижных пункта, где можно быстро пройти процедуру: у нового центра водных видов спорта «Волна» и у торгового центра «Аллея». Каждый такой пункт может вакцинировать за день до полусотни человек, на процедуру уходит примерно 15 минут. Перед вакцинацией фельдшер регистрирует и собирает анамнез. Если нет противопоказаний, предлагает на выбор одну из трёх вакцин – «Гриппол», «Совигрипп» и «Флю-М». Впрочем, это ещё не всё: для беременных женщин и детей предназначена вакцина «Ультрикс».

Прививочная кампания в области началась 19 августа, и число привитых жителей региона уже превышает 32 тысячи человек. Вакцинацию проводят по программе «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Передвижные пункты вакцинации в будни работают с 11 до 18 часов, в выходные с 11 до 17 часов.

Это же расписание актуально для стационарных точек в торговых центрах «Мегаберёзка», «Столица», «Дом торговли». Южносахалинцев готовы вакцинировать в любом корпусе Центральной поликлиники.

В муниципальных образованиях к этой работе привлечены ЦРБ, ФАПы, амбулатории, мобильные комплексы.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

К слову

По данным Роспотребнадзора, в стране выявлено уже без малого 700 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Причём за неделю заболеваемость возросла более чем на 60 проц., а в школьной среде в 2 раза. Специалисты надзорного ведомства считают рост сезонным и связывают его с завершением сезона отпусков и формированием детских организованных коллективов. Рекомендуемые профилактические меры традиционны: стараться избегать мест большого скопления людей, чаще мыть руки, проветривать помещения, не забывать о витаминах и фруктах, одеваться по сезону и погоде.