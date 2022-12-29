Забота согревает. 33 посылки с теплыми вещами собрали холмчане для участников спецоперации на Украине

В ближайшее время подарки (в основном это свитера, вязаные носки и шапочки) доставят самолетом к месту дислокации наших частей. Инициатор акции «Посылка солдату» – холмское отделение региональной правозащитной организации «Совет солдатских матерей».

– Общими усилиями руководителей предприятий, бизнесменов и неравнодушных жителей района в августе – сентябре удалось собрать 60 посылок с медикаментами, одеждой, средствами личной гигиены, шоколадом, – рассказала председатель правления совета Людмила Назаркевич. – А в ноябре – декабре мы объявили сбор теплых вещей для наших бойцов.

Откликнулись общества с ограниченной ответственностью «Мир упаковки» и «САНЭС», СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», магазин «Семейный». Носки для солдат вязали представители местного отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Холмского городского округа и творческого объединения «От всей души» Дома культуры с. Костромского. Вязали, вкладывая в свою работу частицу душевного тепла и любви. Пусть ребята знают, что их ждут дома с победой.

Нина Ключникова, председатель регионального отделения Совета солдатских матерей:

– Эта работа проводится по всей области. Солдатские матери провели уже несколько отправок собранного гуманитарного груза к месту службы наших воинов либо централизованно, через наш совет, либо напрямую, в зону проведения СВО.

Бывают трогательные случаи. На днях 15-летний паренек принес в совет большую упаковку медицинских бинтов. Сэкономил на каких-то своих покупках. Даже имени своего не назвал, скромный очень.

В другой раз пожилая женщина принесла по килограмму крупы двух сортов, пару вязаных носков и несколько кусочков мыла. Попросила обязательно отправить на передовую и извинилась, что больше предложить пока ничего не смогла.

Наши ребята регулярно, обычно в ночное время, звонят с Донбасса, благодарят и поздравляют всех сахалинцев с наступающим Новым годом. Мы, конечно же, продолжим сбор гуманитарной помощи и после праздников. Все справки можно получить по телефону 8-900-660-55-37.

Д. АРКОВА, г. Холмск.