Забота. Защита. Уважение Губернатор проинспектировал работу волонтеров в Южно-Сахалинске

В южно-сахалинском селе Лиственничном глава региона Валерий Лимаренко побывал в частном секторе, где в ближайшее время будут газифицированы дома. Кроме того, он проверил ход работ по ямочному ремонту в областном центре.

На этих направлениях сейчас сосредоточено основное внимание волонтеров «Единой России». Они рассказывают населению о возможностях проекта «Забота. Защита. Уважение», который реализуется по инициативе губернатора. Информируют жителей региона о мерах поддержки, помогают им записаться на углубленное медицинское обследование, принимают заявки на подключение жилья к газу.

За две недели только в Лиственничном волонтеры обошли 630 домовладений. К большинству из них подведен газопровод. Владельцы 260 домов уже заключили договоры с Газпромом, остальные, как, например, Оксана Бычкова, ждут окончания строительства подводов.

– Очень благодарна волонтерам, они подробно рассказали о субсидиях на газификацию и о том, как надо действовать, чтобы перейти на более экологичное топливо, – отметила она. – На днях обратимся к специалистам.

– Для тех, кому за 65, мы организовываем комплексное медицинское обследование. В рамках проекта «Сахалинское долголетие» пенсионеры бесплатно посещают спортивные учреждения, театры, музеи, обучаются компьютерной грамотности. По «Карте сахалинца» получают скидки в магазинах и аптеках. О деталях социальной поддержки подробно информируют волонтеры. Если у человека нет доступа к соцсетям, они изложат суть проблемы конкретному ведомству, – отметил Валерий Лимаренко.

Со сходом снега волонтеры стали обходить дороги и дворы, сообщать о повреждениях асфальтового полотна через сервис «Сахалин.Онлайн». Профильные ведомства сразу берут информацию в работу.

В областном центре на автомобильных дорогах общего пользования выполнен ямочный ремонт литым асфальтом на площади 580 квадратных метров.

– Синоптики на неделе прогнозируют повышение температуры, поэтому с понедельника две подрядные организации приступили к работе традиционным способом – будут устранять дефекты горячим асфальтом, – доложил главе региона директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска Сергей Боровик.

На масштабный ямочный ремонт дорог и дворов в Южно-Сахалинске отведено два с половиной месяца. Валерий Лимаренко поручил завершить работу к 12 июня – Дню России.

Рейды волонтеров в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение» продолжатся до конца апреля. Узнать ребят можно по фирменным жилетам с именными бирками. В прошлом году добровольцы хорошо проявили себя при формировании списков дворов и дорог, нуждающихся в ремонте. В этом году глава региона ждет от них помощи в реализации областных социальных программ.