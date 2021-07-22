Заботливый десант. На Сахалине работала команда проекта «Регион заботы» ОНФ

Специалисты паллиативной помощи побывали в четырех медицинских организациях на юге острова: в Синегорске, Долинске, Невельске и в областном онкодиспансере.

– Основная и главная задача, на решение которой направлены все усилия участников проекта, – помощь неизлечимо больным людям, создание выездной патронажной службы и ресурсных центров, – говорит директор проекта «Регион заботы» Анастасия Жданова.

Проблемы у многих регионов России общие. Например, есть дефицит подготовленных кадров. Лечению тягостных симптомов в конце жизни больного медиков, как правило, специально в рамках их основного образования не учат и не учили раньше в мединститутах. Между тем врачи первичного звена, терапевты, онкологи в поликлиниках, обязаны оказывать первичную паллиативную помощь, работать с наркотическими, психотропными препаратами.

Другая беда, характерная для всей страны, – на паллиативных койках, где должны находиться пациенты, нуждающиеся в круглосуточном медицинском наблюдении, находятся социальные пациенты – одинокие люди, инвалиды, социальные сироты, люди, утратившие способность к самообслуживанию. На наш взгляд, это плохо. Ведь медики – это крайне дефицитные кадровые ресурсы, они не могут посвящать свое время пациентам, которым требуется только уход дома или в стационарных организациях соцобслуживания.

А второе – ни одна медицинская организация не сможет обеспечить нужную инфраструктуру и доступность, как в профильной организации соцобслуживания. Там есть безбарьерная среда, постоянная активность, досуговая занятость. Всего этого нет в больничном отделении сестринского ухода.

Нужно изменение маршрутизации – на контроль необходимо взять сроки нахождения пациента в медучреждении. Ведь это ненормально, когда социальный пациент находится в больнице годами, а в одном случае – целых 16 лет! Он должен быть переведен в интернат.

По мнению экспертов, в Сахалинской области нужно оперативно создать выездную патронажную службу. Потребность на регион – максимум 4 бригады. Служба комплектуется врачами и медсестрами, подготовленными в сфере паллиативной помощи.

С 2019 года обязанность субъекта РФ – предоставить при оказании паллиативной помощи на дому определенное количество медицинских изделий по номенклатуре. По закону паллиативные пациенты после установления статуса должны быть обеспечены подгузниками, пеленками одноразовыми, матрасами противопролежневыми, кислородными концентраторами, неинвазивными аппаратами ИВЛ на дому и бесплатно. Каждый день выезжать к пациентам невозможно и нет необходимости. В Москве график посещения – не больше двух раз в месяц. Вначале врач сам осматривает пациента, а в дальнейшем для перевязки, проведения медицинских манипуляций приезжает медсестра.

– Паллиативная помощь – пожалуй, самый милосердный вид медицинской помощи, при котором очень важно чуткое, внимательное, человеческое отношение к больным людям, – говорит Анастасия Жданова. – В этом очень бы помогло взаимодействие с НКО. Волонтеры, добровольцы вполне могут закрывать немедицинскую составляющую работы. К сожалению, в Сахалинской области такое взаимодействие пока совсем не развито.

Петр НИКОЛАЕВ.