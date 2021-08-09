Заботы на финише лета. Календарь дачника

Об очередном цикле работ в садах и огородах рассказывает ведущая нашей постоянной рубрики агроном Валентина Косенкова.

Устойчивые к фитофторе сорта картофеля, полученные от здоровых клонов, сейчас неплохо развиваются, сохраняют ботву зеленой. И все же, если посадки не обработаны 1 – 1,5-проц. раствором бордоской жидкости, опрыскайте их с профилактической целью.

В парниках под каркасом открываем укрывной материал и удаляем желтые листья на огуречных грядках. Заметив первые признаки поражения зеленцов серой гнилью, обработайте их корни триходермином, а увядшие и нежизнеспособные растения аккуратно удалите, сложив в ведро.

В теплице обрывайте лежащие на земле листья огурцов, а плети подвешивайте на шпалеры. Помните, ваша задача – сформировать растения так, чтобы не было загущенности. Если вы приобрели сорта огурцов, неустойчивые к мучнистой и ложной мучнистой росе, постарайтесь усилить вентиляцию, чаще держите теплицу открытой.

астения будут проветриваться и опыляться. Если в двух-трех местах теплицы прожечь бумагу, дым подсушит воздух и опыление улучшится. Это, как проверено на практике, действенное средство.

Корнишоны ранних сортов убирайте через день, а огурцы средних и среднепоздних сортов – с интервалом в два-три дня. Не выращивайте зеленцы больших размеров: вкусовые качества будут не те, да и сбор урожая уменьшится. Щедро поливайте и подкармливайте огурцы раствором 1 л навоза на ведро воды с добавлением 20 г сложных удобрений, содержащих фосфор и калий, либо диаммофоской – 40 г на ведро воды. В солнечную погоду поливы проводите дважды в неделю, в пасмурную и дождливую – один раз. Рыхлую почву поливайте чаще, плотную реже. Чередуйте поливы с глубоким рыхлением, улучшающим доступ воздуха к корням растений.

У некоторых дачников кусты томатов поразила вершинная гниль. Признаки этой болезни хорошо видны на кончике плодов. Аккуратно соберите их в ведро и отнесите в определенное место, подальше от теплицы.

В зависимости от того, насколько загущены ранние томаты, определитесь, надо ли их пасынковать. По типу роста помидоры делятся на детерминантные и индетерминантные. Первые – среднеспелые, невысокого роста, компактные – ведем в два стебля, а вторые – позднеспелые (они могут достигать высоты 2,5 метра) – в один стебель.

Если у вас высокая теплица, можно на каждом стебле оставить до семи кисточек завязи и затем удалить верхушку растения. В невысокой теплице лучше оставлять пять-шесть кисточек и по одному листу над и под кистью, остальную зеленую массу удаляйте. Помидоры, которые ведем в два стебля, подвязывайте на две веревочки.

ля ускорения созревания ранних томатов таких сортов, как «ракета», «белый налив», «марс» и другие, вовремя подкармливайте, поливайте, рыхлите растения, постарайтесь, чтобы на плоды падали солнечные лучи.

Некоторые сахалинцы в небольшом количестве и в основном для салатов выращивают темноплодные сладкие помидоры сортов «черный принц», «черный барон» и др. Они интересуются, не требуется ли таким растениям особая агротехника? Нет, уход за ними точно такой же, как и за обычными томатами.

Читательница газеты из с. Троицкого спрашивает: почему у поспевающих помидоров разных сортов жесткая кожица. Может, им не хватает каких-то питательных веществ? Нет, скорее всего вы приобрели семена томатов поздних сортов, это их особенность. Не исключено, что такой посадочный материал под маркой семеноводческих хозяйств продавали частники.

Подвяжите мощные кустики перцев и баклажанов. Надеюсь, первые плоды на растениях вы удалили, тогда эти культуры начнут обильно плодоносить.

В укромных уголках, где солнечно и тепло, и даже в открытом грунте хорошо развиваются горькие перцы. Как известно, их нельзя высаживать рядом с сор­тами сладких перцев, чтобы после переопыления последние не обрели горечь.

Набирают силу салаты второго урожая. Кстати, еще не поздно посеять 18-дневный редис. Он вырастет сочным и вкусным. Отдача урожая может быть неплохая.

Собирайте поспевшие ягоды смородины разных сортов. Не забывайте поливать отводки земляники, которые выращиваете для новой плантации. А розетки отдавшего урожай ягодника подкормите 30 г мочевины, растворенной в ведре воды.

Некоторые садоводы жалуются, что болеет виноград. На верхней части молодых и нежных листьев появляются желтые маслянистые пятна. При влажной и теплой погоде под пятнами на нижней части листьев образуется белый пушистый налет. Если не принять срочные меры, заболевание, называемое милдью, разовьется так быстро, что к концу лета поразит не только листья, но и гроздья винограда, на которых ягоды величиной с горошину. В результате на лозе останутся только голые почерневшие побеги.

Заражение сначала провоцируют перезимовавшие в опавших листьях споры милдью. А после дождей и при среднесуточной температуре выше плюс 10 градусов вредоносные споры разносит ветер. К осени на нижних листьях появляется пятнистая мозаика, на ней вновь образуется множество спор, которые уйдут в зиму. Против милдью работает бордоская жидкость и ее медьсодержащие заменители. Летом по винограду желательно провести 4 – 6 опрыскиваний.

Кусты крыжовника, черноплодной рябины (аронии), калины красной, спасенной от листоедов, в этом году могут порадовать урожаем. Созревают и ранние сорта яблок. Нарежьте их (без сердцевинок) тонкими пластинками и хорошо просушите. И будут у вас вкусные сухофрукты для зимних компотов.

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