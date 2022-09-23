«Забыли» Шарика на даче… Южносахалинцам напоминают об ответственности за прикормленных животных

В Южно-Сахалинске продолжается регулярная работа по контролю численности собак без владельцев. Сейчас городские службы отмечают: на улицах города количество животных увеличилось в разы. С окончанием дачного сезона такое явление наблюдается каждый год.

Дело в том, что многие люди весной и летом заводят или прикармливают на дачах животных, а осенью их оставляют в дачных массивах. Часть животных, не находя пропитания, мигрирует в город.

В управлении мониторинга городского хозяйства отмечают, что, по статистике, 80% животных без владельцев на территории городского округа – это бывшие домашние особи. Жителей Южно-Сахалинска просят проявлять ответственность и сознательность.

– Осенью в городе, к сожалению, резко увеличивается количество животных, забытых на дачах. И нам приходится бороться уже со следствием – с выброшенными животными. Поэтому, прежде чем заводить, нужно подумать, оценить свои возможности и, если есть сомнения, отказаться от этой идеи. Если раньше бригады отлавливали 10 – 15 особей в день, то сейчас в 3 раза больше. Поэтому большая просьба к жителям — прежде чем взять животное, оцените свои возможности, – отметила начальник отдела мониторинга состояния муниципальных объектов Нина Фаткина.

Работа по контролю численности животных без владельцев в Южно-Сахалинске ведется ежедневно, в том числе на основании обращений от горожан. Как рассказали в управлении мониторинга городского хозяйства, администрацией Южно-Сахалинска заключен муниципальный контракт с подрядной организацией — благотворительным фондом защиты животных «Помощь животным. Сахалин» — на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе по отлову собак на территории городского округа.

Согласно действующему законодательству, безнадзорные животные изымаются с улиц для проведения ветеринарно-профилактических мероприятий – кастрации, стерилизации, вакцинации и чипирования. После этого их возвращают в естественную среду. Под контролем в приюте оставляют только агрессивных, которые представляют угрозу, и больных особей.

В Южно-Сахалинске два года с начала действия областного закона, наделяющего органы местного самоуправления полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, более 400 особей находятся в приюте без выпуска. Остальные выпущены в привычную среду обитания. В текущем году отловлено и стерилизовано порядка 1810 особей.

Сообщить о безнадзорных животных можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по телефону 300-765 (доб. 1, 2). Также можно оставить заявку на портале «Сахалин.онлайн».

Елена СИТНОВА.