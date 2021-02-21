Двенадцатилетний внук во время последней с ним прогулки спросил: «Деда, а зачем тебе наручные часы? Есть же телефон».

«Телефон еще надо достать, открыть, включить, – пояснил я. – А чтобы определить время по часам, достаточно поднять рукав куртки».

«Да ну, надо же считать время по делениям, а на телефоне оно сразу показано», – снова «прикопался» внук.

Я начал доказывать, что и на наручных часах время «сразу показано», а потом сообразил, в чем суть вопросов. И спросил, умеет ли внук определять время по часам? Оказалось, до сих пор не освоил еще эту грамоту и не видит необходимости в ней. Внучок сообщил, что и никто из его друзей не «дружит» с часами.

А я-то не поверил своему приятелю, когда тот рассказывал о своих внуках из Южно-Сахалинска. «Живут в большом городе, учатся в престижных школах, а не научены пользоваться часами», – с удивлением говорил он. Однако и мой продемонстрировал то же самое.

Разговорился со своим парнишкой. «Таблицу умножения знаешь?». Оказывается, учил в начальной школе, но теперь не всю помнит. А зачем все держать в голове, если есть гаджеты?

Встревожился я не на шутку. Нет надежнее гаджета, чем своя голова, если, конечно, в нее заложено все, что надо. А детям, получается, сегодня не докладывают знаний.

Сыну с невесткой рассказал. Те восприняли мою информацию не так горячо, как я рассчитывал, попросили не нервничать.

Павел Петрович, г. Долинск.