Зачем нам Сочи? На «Горном воздухе» возводится курортный комплекс

Сразу несколько объектов туристической инфраструктуры международного уровня возводятся на «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске. Гостиничные комплексы будут иметь не только комфортабельные номера, но и полноценную деловую, развлекательную, а также оздоровительно-лечебную инфраструктуру.

— Создание современных гостиничных комплексов — это не просто строительство зданий, а инвестиции в будущее Южно-Сахалинска и всего региона, — отметил губернатор Валерий Лимаренко во время посещения строительной площадки. — Появление таких объектов напрямую влияет на качество жизни сахалинцев и курильчан – создаются новые рабочие места, инфраструктура становится доступнее и современнее. Развитие туризма — стратегическая задача, которая поможет сделать Сахалинскую область ещё более узнаваемой. Сейчас также работаем над проектом строительства новой канатной дороги. И в ближайшее время будем приступать к работам.

Первый объект строится в районе средней станции «Горного воздуха». В составе комплекса 13 шале и основное здание гостиницы.

В ходе строительства подрядчик предпринял все необходимые меры по защите склонов и грунтов — возведены подпорные стены, реализована комплексная система мониторинга. Проверка состояния почвы и инфраструктуры продолжается, каких-либо отклонений не зафиксировано.

Второй объект — крупный гостинично-деловой комплекс. Сейчас здесь ведётся заливка 700 кубометров бетона, уже готовы второй и частично третий этажи, а к августу работы на третьем этаже будут полностью завершены.