Зачем реклама?

Дочке пришла посылка весом 12 килограммов, но получить её она не могла – болела рука. Тогда она через специальное приложение оформила платную доставку на дом.

В назначенный день она ждала посылку, но её не привезли. Дочка написала на почту, поинтересовалась, где посылка. Ей сообщили, что её можно забрать в отделении. И ни извинений, ни объяснений.

Посылку помог получить и отвезти домой я.

Спрашивается, зачем обещать доставку, если нет возможности или желания оказывать такую услугу? Между прочим, в самом почтовом отделении висит реклама платной доставки. Зачем?

Александр Маркин, г. Южно-Сахалинск.