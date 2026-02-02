Понедельник, 2 февраля, 2026
Домой Из почты "Совсаха"

Зачем реклама?

Дочке пришла посылка весом 12 килограммов, но получить её она не могла – болела рука. Тогда она через специальное приложение оформила платную доставку на дом.

В назначенный день она ждала посылку, но её не привезли. Дочка написала на почту, поинтересовалась, где посылка. Ей сообщили, что её можно забрать в отделении. И ни извинений, ни объяснений.

Посылку помог получить и отвезти домой я.

Спрашивается, зачем обещать доставку, если нет возможности или желания оказывать такую услугу? Между прочим, в самом почтовом отделении висит реклама платной доставки. Зачем?

Александр Маркин, г. Южно-Сахалинск.

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ