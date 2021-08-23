Зачерпнуть из подземной реки. Плюсы и минусы водяных скважин: слово эксперту

Гидрологи говорят, что с каждым годом уровень чистой пресной воды на планете понижается. В некоторых странах из-за водного дефицита доходит до войн… К счастью, Сахалину эти беды не грозят. Остров относится к так называемой синей зоне на мировой карте водообеспечения. Воды достаточно. Если на вашем земельном участке нет централизованного водоснабжения, можно пробурить скважину. И проблема частного дома или дачи будет решена. Скважины на воду бурят по всему Сахалину, но в основном на юге острова.

Редакция собрала вопросы по интересующей дачников теме и задала их предпринимателю Виталию Прудникову. Его предприятие полтора десятилетия оказывает услуги населению по бурению скважин и по всему, что связано с водообеспечением.

– Нынешним летом сахалинские дачники прочувствовали, насколько актуально качественное водоснабжение. Волнует этот вопрос и тех, кто строит жилой дом.

– Я рекомендую и частникам обзавестись собственной скважиной, если позволяют геологические условия подземных вод. Это – независимость от городских магистралей, параметров давления, качества… Хотя в некоторых районах использовать скважины на хозяйственно-питьевое обеспечение нецелезообразно.

– А как узнать – позволяют геологические условия или нет?

– Самое лучшее – еще перед покупкой земельного участка навести справки у соседей или специалистов насчет глубины скважин и качества воды в этом районе. У нас, да и у других, консультационные выезды бесплатные. Специалист предприятия, занимающегося бурением, на месте помогает выбрать место, уточняет стоящую задачу, ориентирует заказчика по глубине будущей скважины и примерной стоимости работ. К слову, качество воды из скважины и из магистрали бывает разным.

Наши трубопроводы от большого водозабора в основном старые. Но вода соответствует всем требованиям СанПиНа. Чтобы во время транспортировки воды в нее не попадали микробы, добавляется хлор. Вода из скважины нередко чище, чем из магистрали. Но в природной воде есть примеси железа, марганца, других элементов. Поэтому иногда требуется установка системы водоподготовки.

– Какие глубины покоряете в черте Южно-Сахалинска?

– За рекордами не гонимся, да и нет в этом необходимости. Областной центр расположен в Сусунайской долине, которая когда-то была морским дном. Горные породы в этой местности неустойчивые, коренных нет. Земная толща похожа на слоеный пирог с водяными прослойками. Верхний горизонт, где содержатся грунтовые воды, в расчет даже не принимается, он зависит от осадков, в нем могут содержаться бактерии. В целом водяные скважины у нас неглубокие – городская питьевая линза располагается на глубинах 100 – 150 метров. Воду для котельных берут с горизонта 80 метров.

Горизонты воды для частного сектора колеблются в широком диапазоне: 15 – 40 метров. Чем глубже – тем качественнее вода. Если речь идет о даче, где люди живут в основном в летний период, это одна история, если же частный дом, где живут круглый год, – другая. В первом случае может быть достаточно неглубокой скважины, во втором нужно бурить глубже. Ведь на скважину влияет сезонность, дожди, таяние снега. Зимой понижается уровень воды в горизонте.

– Сколько воды расходуется в среднем в частном секторе?

– Объем потребления в частном доме – максимум 2 – 3 кубических метра в час, даже с бассейном. В расчет также принимается потребление воды из кранов, открытых одновременно в течение часа. Один кран выдает за это время 800 – 900 литров. Обычно частный дом потребляет 2 – 3 кубометра в час в пиковые нагрузки.

– Что входит в стандартный комплекс работ?

– Бурение и обустройство скважины. Эти работы выполняются поэтапно. Заказчику желательно вникнуть во все еще на стадии выбора места. В нашей практике не единичны случаи, когда приходилось бурить не одну, а три скважины. Сначала, как выражается заказчик, «по деньгам», потом «как у соседа» и на финише – «нормально».

Второй этап – обустройство. В него входят сборка и монтаж узла водоснабжения.

Необходимо, как минимум, установить фильтры грубой и тонкой очистки, это обязательные элементы. В некоторых случаях требуется индивидуальная водоподготовка, исходя из анализа воды.

В конечном виде источник водоснабжения представляет из себя конструкцию с обсадной-эксплуатационной и фильтрационной колоннами и зоной отстойника. Кроме того, под землей размещают изоляцию, не допускающую попадания грунтовых вод в нижние слои. Важно не нарушить экологию подземных вод, иначе загрязнения, бактерии попадут в горизонт с чистой водой.

– Во сколько обойдется заказчику такой комплекс работ?

– Точного ответа нет, стоимость может меняться от условий бурения. Например, в районе «Ласточки» метр бурения стоит 4000 рублей, а в районе «Грушевого сада» – в пределах 5000 рублей. Обустройство обойдется примерно в 115 – 120 тысяч рублей, при том, что бурение в среднем «тянет» на 150 тысяч. По времени бурение занимает до 3 дней, как минимум, столько же потребуется на обустройство.

– Есть ли возможность из соображений экономии создать скважину вскладчину нескольким людям?

– До недавнего времени такой практики не было, сейчас есть заказы на коллективные скважины. Прежде всего они интересуют дачников, которым нужна вода для полива своих посадок. В таких случаях важно определиться с ее размещением. Если скважина на чьем-то участке, то у других дачников должен быть к ней доступ. Если на нейтральной территории, например, у дороги, желательно позаботиться о снижении рисков. Скажем, такой источник водоснабжения может зимой снести снегоуборочная техника. Не исключено, что у участка, где расположена скважина, появится другой собственник, тогда возникнут проблемы иного свойства.

– Ваш совет нашим читателям…

– Если остановили свой выбор на скважине, не стесняйтесь, консультируйтесь у специалистов. Не экономьте на глубине скважины и качестве насосного оборудования.

Лучше обращаться в компанию, оказывающую весь комплекс услуг, включая гарантийное и сервисное обслуживание.

Беседовал Ярослав САФОНОВ.