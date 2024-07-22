Задайте перца морковной мухе. Заботы на финише июля

Сейчас самое время вторую прополку картофеля совместить с подокучиванием, а через неделю займитесь окучиванием. Если не подкармливали клубни, то просыпьте рядки древесной золой или калийным удобрением. Это будет работать на урожай. Туманы и дожди могут спровоцировать фитофтору, поэтому обработайте картофельную ботву бордоской жидкостью или аналогичными препаратами. У того, кто не опрыскал посадки интавиром, «искрой» или другими препаратами, работающими против листоедов, 28-точечная коровка (эпиляхна) дырявит картофельную ботву. Так что делайте правильные выводы.

По мере роста корнеплодов прореживаем посадки свёклы, оставляя между ними расстояние в 10 – 15 см, и рыхлим почву на глубину 4 – 5 см. Вторую подкормку этой культуры, а через декаду и третью проведём раствором 10 г борной кислоты и 30 г соли на 10 л воды. Это улучшит развитие свёклы.

Зелёные косы моркови атакуют морковные блошки и моль. Обработайте грядки и траву на межах интавиром (2 таблетки на 10 л воды). Перед прореживанием посадки корнеплодов нелишне просыпать молотым перцем от морковной моли. В конце июля подкормите растения калийно-фосфорным удобрением. Приготовьте раствор из 1,5 ст. ложки диаммофоски на 10 л воды или 1 ст. ложки нитрофоски (или нитроаммофоски), растворённой в 5 л воды. Это количество рассчитано на мощный полив 1 кв. метра морковной грядки.

Теплицы, где растут перцы и баклажаны, хорошо проветриваем, удаляем лишние листья, затеняющие цветки, и побеги без завязи. Подкормку проводите диаммофоской.

Посадки капусты обрабатываем настоем лука или чеснока с добавлением хозяйственного или зелёного мыла. Как вариант – опудриваем табачной пылью или золой. Вокруг растений рассыпьте суперфосфат или свежие опилки и обязательно проведите подокучивание поздних сортов, чтобы капустная совка не отложила личинки под корешки растений. Эффективно мульчирование почвы полынью.

Капусту обильно поливаем, кормим раствором диаммофоски (400 г на 200-литровую бочку), постоянно рыхлим и подокучиваем. Можно на колышки надеть яичную скорлупу, она послужит контейнером для сбора вредителей.

Удаляйте гусениц и их кладки с обеих сторон листьев. Против гусениц хорошо работает биопрепарат лепидоцид (30 – 40 г на 10 л воды) и настой помидорной ботвы. Заливаем 10 л кипятка 3,5 кг ботвы, через двое суток растираем листья, процеживаем настой через марлю и 2 л раствора разводим в 10 л воды, добавив 40 г мыла. Опрыскиваем капусту рано утром или вечером, когда нет яркого солнца.

Есть и такой способ: надо настоять в течение 1 – 2 суток 1 стакан древесной золы в 10 л холодной воды, перемешать, процедить и опрыскивать растения.

Огурцы подкормите тёплым раствором органики (2 ведра навоза на 200-литровую бочку). Растения должны нарастить зелёную массу, тогда будет хороший урожай зеленцов. С наступлением холодных ночей используйте укрытие.

Кабачки подкармливаем, как и огурцы.

Чтобы лук дал хорошую луковицу, слегка пригните его зелёное перо доской, причем несколько раз. Тогда верхушка начнёт увядать, а луковица прибавлять в размерах. Прорыхлите посадки. Стрелки и растения с пожелтевшим пером удаляйте, иначе качество урожая ухудшится. Если хотите спасти луковицы, сделайте вокруг них бороздки и пролейте растения раствором 1 стакана соли в ведре воды или морской водой, у кого есть возможность её привезти. Применяйте и триходермин (3 – 4 ст. ложки на ведро воды).

На чесноке удаляем стрелки и готовим их в пищу, как папоротник. Но можно найти им и иное применение: залить кипятком или холодной водой, настоять двое суток размять, процедить и использовать против болезней растений.

Пасынкуем томаты в теплицах. Если на стеблях завязалось по пять кисточек, прищипните верхушки растений. Если заметите на листовых пластинках круглые пятна фитофторы или бурой пятнистости, аккуратно удаляйте листочки в ведро или пакет, чтобы болезнетворные споры не рассеивались вокруг. Против фитофторы проведите обработку 1-проц. раствором бордоской жидкости (но только за 20 дней до уборки урожая).

Для лучшего созревания плодов используйте калийно-фосфорное удобрение, диаммофоску. Повысят урожайность препараты «завязь», «универсальная завязь», «томатная завязь». Обрабатываем ими только рыльца цветочков.

Тыквенные культуры в открытом грунте опрыскайте от вредителей 1-проц. раствором бордоской жидкости.

Чтобы цветная капуста не потеряла товарный вид и не озеленилась, сломайте первый её кроющий лист и прикройте ей головку.

Урожай клубники у многих садоводов оставляет желать лучшего. Ягода мелкая, мало завязи. Готовим новые плантации из первых и вторых усов розеток. Если на клубнике покраснели листья, срежьте их, сохранив точку роста, и подкормите растения (30 г мочевины на 1 кв. метр). В сухую погоду поливайте новые посадки, иначе усы не приживутся. Розетки загущенной земляники прореживайте, соблюдая в междурядьях расстояние в 70 см, а между растениями – 50 – 70 см.

На плодовых деревьях прищипывайте побеги текущего года и верхушки, чтобы они росли невысокими и позволяли комфортно собрать урожай.

Цветущую малину подпитайте удобрением, содержащим фосфор и калий.

Обрабатывайте сад против вредителей, листоедов. Сливы опрыскайте двуокисью меди. Кусты крыжовника, где обнаружилась огнёвка, за 25 дней до уборки урожая обработайте раствором 2 таблеток интавира, растворённых в ведре воды.

Пора выкапывать первоцветы. Их следует просушить и отобрать самые крупные клубнелуковицы для посадки в сентябре.

Валентина Косенкова, агроном.

Надо ли обрывать цветки на картофеле?

Опыты показывают: кусты с удалёнными цветками дают больше клубней, но они мелкие. В другом случае картофелины вырастают крупными и ровными. Так что лучше не вмешиваться в цикл развития растений. Прерывание цветения ведёт к болезням, а на урожайность практически не влияет.

Вопрос – ответ

Чем подкармливать и как часто надо поливать кольраби?

С. ЯКОВЕНКО, г. Долинск.

Из удобрений под кольраби вносят компост, золу и по 6 г азота, фосфора и калия на 1 кв. метр. Это растение очень требовательно к влажности почвы. От засухи плоды будут мелкими, затвердевшими и малосъедобными. Почву увлажняйте равномерно, часто и понемногу, иначе стеблеплод станет водянистым и невкусным.

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Где можно приобрести саженцы урожайной жимолости, адаптированной к сахалинским условиям?

Л. Горюнова, г. Южно-Сахалинск.

В Сахалинском научно-исследовательском институте сельского хозяйства (п/р-н Новоалександровск, пер. Горького, 22) хорошо проявили себя четыре сорта жимолости: «золушка», «берель», «ленинградский великан» и «виола». Они раннего, среднераннего и среднего срока созревания. Дают с куста от 0,9 до 1,6 кг ягод отличного десертного вкуса.