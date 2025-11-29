Задержан главный инженер строительной организации после гибели рабочих

Главный инженер строительной организации задержан 29 ноября в Южно-Сахалинске по уголовному делу об обрушении строящегося здания, где под завалами погибли трое рабочих. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Сахалинской области.

Специалист подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ.

Избрание меры пресечения в отношении него запланировано на 30 ноября.

Как уже сообщал «Советский Сахалин», днем 28 ноября часть двухэтажного строящегося здания обрушилась в Южно-Сахалинске. Под завалами обнаружили тела трех погибших. Пострадали еще четыре человека. По данным следствия, обрушение случилось во время заливки бетоном межэтажного перекрытия.

По информации мэрии Южно-Сахалинска, территория и строящееся здание находятся в частной собственности.

Денис ЦУКСОВ.