Задержанный Федеральной службой безопасности (ФСБ) консул генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори признал вину в получении секретных сведений за вознаграждение. На опубликованном ведомством видео Тацунори утвердительно ответил на вопрос, понимает ли он, что нарушил российское законодательство. «Сейчас понял», – сказал он.

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