Задержанный зам. министра цифрового развития Максим Паршин был взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн в одном из столичных ресторанов. Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов.

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