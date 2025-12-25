Загадки без отгадки

Однажды Михаил Танич написал стихи с такими строчками: «Адресованная другу ходит песенка по кругу, потому что круглая Земля». Оскар Фельцман, уловив настроение поэта, сочинил к ним музыку, и новая песня в лёгких весёлых ритмах вышла на «круглый» старт в радио- и телеэфире.

В наши дни соцсети и искусственный интеллект придают продвижению песенного творчества немыслимое ускорение, и не только по кругу.

Недавно курильчан покорил клип «Итуруп. Тихий океан», прилетевший на остров из материковской дали. Он собрал немало лайков и картинок с поднятым вверх большим пальцем и разлетелся по городам и весям.

Узнав о нём, жительница с. Рейдово, находившаяся в Москве, где оперировали внука, попросила земляков прислать ей клип.

– Внука готовят к выписке. И я в знак благодарности хочу подарить московским врачам песню «Итуруп. Тихий океан», – сообщила женщина. – Пусть послушают и увидят, какой красивый наш остров!

И это лишь один пример из множества. Жаль, на клипе нет маркировки и не указано, кто работал с нейросетями. Принимая эту композицию в копилку нашего проекта, как и вторую безымянную, к созданию которой также причастен искусственный интеллект, надеемся, что вдруг скромные соавторы всё же откликнутся.

На выходных данных ностальгического клипа «Мой Сахалин» есть надпись: «Слова и оформление – В. В. Гузь. г. Краснознаменск. 2025 год». А из текста песни, созданной с помощью нейросетей, явствует, что когда-то этот южносахалинец жил на улице Курильской, 7. Возможно, это его изображение промелькнуло в ролике. Но, к сожалению, даже с помощью интернет-раскопок мы ничего не смогли узнать об этом земляке.

Итак, три композиции с видеороликами в сегодняшнем выпуске «Воспетых островов» как три загадки (за минусом ИИ).

Людмила Николаева.