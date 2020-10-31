Загадки второй мировой. Сахалинцев приглашают участвовать в международном историческом квесте «За пределами»

Интерактивная игра посвящена 75-летию Великой Победы и отсылает к материалам Нюрнбергского процесса – главного суда над нацистами. В основе – воспоминания ветеранов, архивные документы, исторические факты.

Участники международного квеста «За пределами» выступят в роли членов международного журналистского сообщества. Им предстоит предотвратить появление фальсификационных материалов в СМИ.

Игра пройдет 21 ноября, в 15.00 (по московскому времени) в онлайн-формате. Доступны четыре языка – русский, английский, французский, испанский. Регистрацию можно пройти уже сейчас на официальном сайте http://intgame.ru/wwii.

Участникам необходимы будут только стабильный доступ в интернет, устройство для ввода ответов (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон), командный чат на любой удобной платформе.

Возможно участие как в команде из 2 – 6 человек, так и индивидуально. Желающим объединиться можно обратиться в telegram-канал квеста: @BeyondTheLimitsQuest. В день игры участники будут смотреть трансляцию на YouTube и вводить ответы на сайте квеста.

Сценарий игры охватывает период с 1 сентября 1939 года по 1 октября 1946 года – от начала второй мировой войны до вынесения приговора главным военным преступникам на Нюрнбергском процессе. Квест состоит из семи связанных между собой этапов и сопровождается прямым эфиром с участием профессионального ведущего.

На каждом этапе игроков ждут видеовоспоминания очевидцев тех событий, исторические видеосправки – среди них будут прямые включения из Музея Нюрнбергского процесса, Германо-российского музея «Берлин-Карлсхорст», Государственного музея Аушвиц-Биркенау. После участникам предстоит ответить на вопрос квеста – логическую, историческую, математическую загадку.

Побеждает команда или игрок, которые наберут наибольшее количество баллов в зависимости от скорости и правильности ответов. Победители получат бесплатное путешествие в один из городов России.

Организаторами международного квеста выступает Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Национального совета молодежных и детских объединений России и Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений. Целью проведения квеста является противодействие фальсификации истории и героизации нацизма, привлечение молодого поколения к изучению истории второй мировой войны.

Ольга КУКЛИНА.