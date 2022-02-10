Загадочная селедка. На побережье Татарского пролива море выбросило тонны рыбы

В принципе явление это не новое, и в прежние годы на западном побережье Сахалина море периодически выбрасывало тихоокеанскую сельдь.

Как правило, это было связано с ее нерестом. Рыба в большом количестве устремляется к прибрежным зарослям ламинарии и других водорослей, чтобы отложить в них икру. Обычно даже вода у берега окрашивается в молочный цвет из-за выделения молок. Но в случае с нынешним массовым выбросом остаются вопросы.

Как сообщил эксперт из мира отраслевой науки, рыба, усеявшая побережье от Невельска и вплоть до Шебунино, это в основном тихоокеанская сельдь. Но при этом попадаются и особи сардины иваси, их видно по характерным пятнышкам на боках.

Что удивительно, ведь иваси – это, строго говоря, не сельдь, а сардина, обитательница теплых вод. Для этого вида Татарский пролив в феврале смертельно опасен, поскольку вода в нем холодная. Рыба цепенеет, всплывает вверх брюшком и в итоге оказывается на берегу.

В прежние годы бывали случаи, когда в октябре стая иваси не успевала покинуть акваторию у Сахалина и попадала в охлажденную воду. Но не в феврале же?!

По имеющимся данным, специалисты СахНИРО исследуют все обстоятельства произошедшего. Есть версия, что рыба могла быть сброшена с борта рыболовного судна.

Тем временем жители Невельского района собирают эту рыбу, она вполне пригодна к употреблению. Богатому угощению радуются чайки. В администрации района утверждают, что видимых следов загрязнения морских вод и побережья не обнаружено.

Семен РЕЧКИН.