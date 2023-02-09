Загадывайте желания. Они сбудутся! В городском парке Южно-Сахалинска священнодействует «Волшебная аллея»

Прогулявшись по хрустящему снежку, здесь можно разом встретить… все двенадцать месяцев года (как в одноименной сказке Маршака) и, загадав желание, узнать, в каком из них оно исполнится.

Для этого надо пройти сквозь двенадцать волшебных арок, созданных мастерами икебаны школы Согецу и их талантливым учителем Александрой Кудряшовой, чье творчество отмечено многочисленными отечественными и международными наградами.

Каким же образом придет подсказка, что желание исполнится? На этот вопрос Александра Семеновна ответила так: «Под какой аркой (январской, февральской, мартовской…) сердце ёкнет, в ту пору мечта и исполнится».

Странно все это, подумалось тогда. Как это «сердце ёкнет»? Но ведь оно действительно «ёкнуло», когда среди снежной белизны в арке «Май» полыхнули розовыми искрами цветы сакуры!

Оказалось, это авторская работа Кудряшовой. Эпиграфом к ней стали слова японского поэта Сэй Сёнагона, жившего в X – XI веках: «В холодных небесах вишневым цветом притворился порхающий май».

Впрочем, если по порядку, то следует вернуться к «началу всех начал» – январю. Ему посвятил свою работу Виталий Тесленко. Он оформил арку в праздничном новогоднем стиле, украсив ее хвойными ветками и бамбуком, золотыми елочными шарами, подарками в ярких коробках с бантами.

Арка «Февраль» не столь празднична, хотя в композиции есть и золотая мишура, и хвойные ветки, и растения с красными ягодками. Создавая образ второго месяца года, Светлана Конькова ориентировалась на эпиграф: «Насмешник, ветреник и враль, уюту и любви помеха, неуловимый, словно эхо»…

Зато «Март» и «Апрель» в исполнении Ирины Чирва и Любови Никитиной поднимают настроение рукотворным солнышком, веточками вербы, первоцветами и даже павлиньим перышком, ведь в стихотворении Самуила Маршака про апрель сказано: «Стали птицы громче петь, и расцвел подснежник». И что из того, что в роли подснежников выступили нарциссы и еще какие-то синие и желтые цветочки, а на птиц «намекнуло» перо павлина? И такая версия принимается.

Над портретами летних месяцев творчески поработали Валентина Жукова, свободный художник Константин Савельев и Валентина Берсенева. В их композициях доминируют сахалинское разнотравье, хвойные ветки, цветы. Яркими акцентами смотрятся стручки красного перца и подсолнух, символизирующий солнце.

Но летняя красота мимолетна, все ближе арки осени от Светланы Мирошниченко, Галины Тесленко и Павла Долгоненко. Красоту засыпающей природы они подчеркнули соцветиями гортензии, листьями клена, березы, бамбука. Догорают осенние краски природы. Но вот парадокс. Приходит декабрь с волшебницей-зимой, когда «тихо дремлют в хрустале и деревья, и дома». Но Светлана Назарова возвращает нам пред­ощущение Нового года, ожидания счастья, добрых перемен и исполнения желаний. Ее арка из белоснежных листьев и красных елочных шаров смотрится нарядно и празднично. Во время прогулки сестры-школьницы в надежде на волшебный результат здесь пожелали, чтобы им легче давалась математика.

Магическая аллея ведет к «Хрустальному вернисажу». Здесь тоже есть чему удивиться. Не первый год южносахалинцы, постигающие изысканное восточное искусство икебаны, выставляют свои ледяные панно в павильоне под открытым небом. В новой технике проявляют фантазию и мастерство и дарят людям светлое мироощущение Александра Кудряшова, Валентина Берсенева, Виталий, Галина и Ирина Тесленко, Валентина Жукова, Сергей Зуев, Ирина Чирва, Светлана Назарова, Светлана Мирошниченко, Светлана Соловецкая, Дмитрий Иванов и другие.

Пока до весенних оттепелей еще есть время, приходите в парк полюбоваться рукотворной красотой земляков и не забудьте загадать желания.

Елизавета АРТЕМОВА.