Заглядывая на 20 лет вперед

Сергей Надсадин обсудил работу над генеральным

планом Южно-Сахалинска с Институтом Генплана Москвы

Мэр Сергей Надсадин в эти дни находится в командировке в Москве. Одна из запланированных рабочих встреч – совещание с представителями Института Генплана Москвы по вопросам подготовки генерального плана областного центра.

Во встрече приняли участие первый вице-мэр Андрей Ковальчук и главный архитектор города Максим Ефанов, а также специалисты и руководитель института Татьяна Гук.

Напомним, генеральный план Южно-Сахалинска должен быть готов к концу 2022 года. Город получит важнейший документ, который определит его развитие на ближайшие 20 лет. Поэтому на данном этапе необходимо предусмотреть в нем все моменты, которые будут способствовать развитию областной столицы, учесть все наработки, имеющиеся на сегодняшний день, и перспективы. Это сложная и объемная работа, которая требует плотного взаимодействия между заказчиком и исполнителем. Институт Генплана Москвы — одна из лучших российских организаций в своем профиле, поэтому муниципалитет уверен в плодотворном сотрудничестве.

Одной из главных тем обсуждения стало развитие «Горного воздуха». Напомним, поручение интегрировать территорию опережающего развития «Горный воздух» в генеральный план города для одновременного развития с Южно-Сахалинском дал губернатор региона Валерий Лимаренко.

– Проделана большая работа, и сейчас этот мастер-план готов. В ближайшее время мы проведем ряд встреч со всеми сторонами. Главная задача — чтобы мастер-план был реализуем и соответствовал прежде всего запросам жителей, спортивного сообщества и всех заинтересованных, кто внес предложения во время социального проектирования, – отметил Сергей Надсадин.

Еще один важный вопрос – строительство западного объездного пути. Работы уже начались. Планируется отвод земельных участков, выбирается трассировка. Это будут и автомобильная, и железная дороги. Данный федеральный проект важен и перспективен. По факту реализации будет разгружена от автотранспорта, в том числе и грузового, центральная часть города.

Обсудили на встрече и продление ул. Горького. Это также один из ключевых моментов перспективного развития города. Сейчас рассматривается несколько сценариев проведения этих работ.

– И поэтому важно все эти вопросы обсуждать именно сейчас, на стадии разработки градостроительной документации. Генплан – это основа для проектов планировки территории, определения правил землепользования и застройки. И как раз тесный диалог с Институтом Генплана Москвы дает муниципалитету возможность грамотно планировать эти мероприятия и принимать взвешенные решения, ставящие во главу угла интересы населения, – подчеркнул мэр.

Напомним, по графику в октябре запланированы публичные обсуждения генерального плана с жителями, застройщиками, инвесторами и другими заинтересованными сторонами.

Информация о проведении встреч будет анонсироваться в СМИ, социальных сетях и на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Виктор ГОРОДОВ.