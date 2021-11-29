Заглянули в лесную школу

Более 30 школьников и педагогов из Южно-Са­халинска и Холмска стали участниками заключительного выезда в лесной экоцентр «Родник», который находится в Корсаковском районе около лагуны Буссе.

Там состоялись полевые практики в рамках проекта «Родника» «Загляни в лесную школу», поддержанного Фондом президентских грантов. Проект направлен на повышение эколого-краеведческой грамотности школьников и стажировку педагогов естественнонаучного цикла.

Ребята и их наставники из детской организации «Белый орлан» школы № 32, центра детско-юношеского туризма г. Южно-Сахалинска и станции юных натуралистов г. Холмска на практике смогли получить новые знания и навыки о работе метеоприборов, составить розу ветров, изучить экологическое состояние леса, научиться вязать туристические узлы и пройти переправу. Проводили занятия педагоги «Родника» и руководитель «Белого орлана» Эмма Литвинцева.

В завершение по традиции обменялись впечатлениями, договорились о новых встречах. Педагоги взяли себе на заметку методики полевых форм работы со школьниками по географии и краеведению.

Александра ЗАЦАРИННАЯ.