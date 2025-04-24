Загорать на грядках – в самый раз. Портрет сахалинского мая

В островной области на погоду того или иного месяца большое, если не решающее, влияние оказывает море. От его состояния во многом зависит, что происходит в атмосфере и на суше. В нынешнем году, как отмечают океанологи, в конце апреля акватория у юга Сахалина ещё толком не прогрелась, температура воды в Долинском районе была чуть выше плюс 1°. Под влиянием морских процессов действует закономерность: в первой декаде мая ещё сохраняются тенденции, заложенные в апреле. Так чего ожидать от нынешнего мая? Портрет месяца «Советскому Сахалину» помогли составить в региональном управлении гидрометеослужбы.

Одна из тенденций – формирование охотоморского антициклона. В конце апреля он ещё только «пробовал силы», оттеснял от островов небольшие циклоны, которые выливали свои осадки на материке. В мае обычно эта атмосферная воронка формируется окончательно и определяет погоду. Именно под её влиянием на юге региона в мае и июне редко бывает жарко и выпадает сравнительно мало осадков.

Росгидромет опубликовал свой вероятностный прогноз температуры и осадков в России на нынешний вегетационный период. В Сахалинской области среднемесячная температура ожидается в пределах нормы. При этом на Сахалине, а также у соседей – в прибрежных районах Приморья, на юге Хабаровского края – ожидается дефицит осадков. Будет сухо, а значит, пожароопасно в лесах. Кстати, этот сложный период начался на юге острова ещё в середине апреля. Метеорологи ежедневно мониторят ситуацию. В связи со сходом снежного покрова стала быстро подсыхать сухая трава, с каждым днём возрастала напряжёнка. Особенно это касалось юго-западного побережья Сахалина и южных Курил.

Весна не получилась «дружной», с резким и существенным потеплением. Это сыграло положительную роль при прохождении паводка: нет мощных подъёмов уровня воды в реках, существенных подтоплений, всё происходит более-менее спокойно.

В Южно-Сахалинске среднемесячная майская температура воздуха – плюс 7,5°, осадки за месяц составляют 66 мм. Это чуть больше, чем в апреле (57 мм) и в июне (64 мм). Май – самый яркий месяц, продолжительность солнечного сияния рекордная среди прочих месяцев: 208 часов.

Май 2019 года был рекордно теплым: средняя температура составила плюс 10,5°, а май 1945-го выдался рекордно прохладным – плюс 4,6°.

В региональном управлении гидрометеослужбы приводят некоторые рекорды абсолютных температурных максимумов в областном центре. Ночью 24 мая 2011 года температура понижалась до минус 3°.

В 2019-м днём 26 мая столбики термометров подпрыгнули до плюс 28,6°, а 30 мая 2020-го ещё выше – до плюс 29,4°.

Семён РЕЧКИН.