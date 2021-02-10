Угольное дело о контрабанде из России 50,8 тонн живого краба рыночной стоимости 38, 7 млн. рублей в Китай подконтрольными фирмами сахалинского рыбопромышленника Олега Кана готовится к направлению в южно-сахалинский суд для рассмотрения по существу.

В Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по делу в отношении соучастника в контрабанде Евгения Пекаря. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 226 УК РФ (пособничество в контрабанде, совершенной в крупном размере).

По версии следствия, под руководством фактического собственника двух крупных предприятий Сахалинской области, а также с участием иных членов преступной группы, в 2017 году осуществлена экспортная поставка стратегически важных ресурсов – живого краба в соседнее государство.

При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную при декларировании в таможенных органах России.

Роль обвиняемого заключалась в организации подписания фиктивного внешнеэкономического контракта с китайскими предпринимателями.

Он же для получения укрытой от контролирующих органов валютной выручки подыскал иностранные предприятия, на счета которых были перечислены 1,7 млн долларов США за поставку краба.

По сообщению пресс-службы управления Генеральной прокуратуры в Дальневосточном округе, в отношении остальных соучастников преступления расследование уголовного дела продолжается.