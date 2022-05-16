Креативные специалисты юж­но-сахалинской мэрии в последнее время обратились к транспортным проблемам города. Ревизуют маршрутную сеть пассажирского транспорта, экспериментируют с «кругами» и «столбиками» для облегчения продвижения автомобильной техники по улицам областной столицы.

Но есть в Южном одна проблема. Речь пойдет об улице Сахалинской. Есть на ней небольшой «заколдованный» участок, где транспорт стоит по полчаса и более. Это отрезок между двумя остановками: «Кинопрокат» и «Мега Березка». После обеда здесь постоянное столпотворение.

Особенно тяжко стоять в этой пробке пассажирскому автотранспорту. Водители личных автомобилей еще как-то могут лавировать, объезжать пробку по улицам южнее Сахалинской, а у автобусов есть утвержденный маршрут, они вынуждены томиться в дискомфортном ожидании.

Автобусы, особенно дачные, как правило, битком забиты пассажирами, когда транспорт стоит, то и настежь распахнутые окна не помогают – духота убийственная. Людям действительно бывает плохо.

Сейчас весна, а что будет летом? По опыту прошлых лет известно: будет хуже. Особенно если еще закрыт железнодорожный переезд для маневрирования или прохода поезда. На этом отрезке Сахалинской автобусы, бывало, стояли по часу и более.

Не знаю, существует ли реальная возможность объезда этого участка? Может быть, автобусы 105-го и 11-го маршрутов пускать по северной объездной, что выходит на ул. Ленина около бывшего спиртзавода?

Степан Усков, г. Южно-Сахалинск.