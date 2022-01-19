Закон и рулетка. Браконьерство под видом любительского лова

Живу я на Сахалине почти 40 лет, и всегда любимым отдыхом для меня была рыбалка.

Вот и в минувшем году я активно отдыхал. Ездил на побережье и ловил на спиннинг свои законные «три хвоста». И никогда не пытался ухватить больше. Живу я один, делать рыбные запасы мне ни к чему. Поймаю «хвосты» — и домой. А не поймаю, так и ладно.

То, что сахалинцам разрешают в сезон ловить горбушу, это хорошо. Думаю, здесь со мной согласятся все. Но я хочу сказать о том, как это все организовано. На мой взгляд, сделано это так, что рыболовов-любителей легко можно спутать с браконьерами.

Чтобы не быть голословным, предлагаю желающим заглянуть в Правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. И вот что там написано.

Ловить «хвосты» можно не только удебным орудием лова — удочкой, спиннингом, но и ставной сетью. При этом ее длина должна быть не больше 30 метров и высотой до 3 метров с ячеей не менее 45 мм. Рыболов-любитель должен свою сеть зарегистрировать в Северо-Курильском территориальном управлении Росрыболовства и иметь документ при себе — на случай проверки контролирующими органами.

Предположим, мне лень стоять со спиннингом на берегу, и я хочу свои «хвосты» поймать сетью. Теоретически я могу поставить ее либо там, где любителям разрешен вылов горбуши и существует свободный выход в акваторию, либо на промысловом участке, закрепленном за каким-либо пользователем, — профессиональным рыбопромышленником.

Это, повторяю, теоретически. А что получается на практике, я достаточно насмотрелся и наслушался минувшим летом.

Если ты ставишь сеть в прибрежке, то устанавливать ее можно на удалении от берега не более 30 метров, а до соседней сети должно быть не меньше 100 метров. Вы где-нибудь видели рыболовов, которые рулеткой отмеривают эти 100 метров? Зато я знаю, как зачастую выясняют отношения земляки, не поделившие место для своих сетей. Не интеллигентно они выясняют отношения, скажу прямо. Никому не хочется сидеть с пустой сетью на берегу. Поэтому сети ставят не там, где ее предписывают ставить Правила рыболовства, а там, где есть возможность ее поставить.

Можно попробовать поставить сеть на чужом промысловом участке, предварительно договорившись с пользователем и подписав с ним соответствующий договор. Однако для массового рыболова-любителя это абсолютно нереально. Если собственник кому-то и разрешит ловить «хвосты» на своем участке, так только не человеку со стороны. А вообще-то рыбопромышленники предпочитают на участок никого не пускать, потому что каждому из них нужны хорошие уловы.

Предположим, вы все-таки нашли место, куда поставить сеть, или же вам разрешили поставить ее на участке собственника. А дальше начинается самое интересное. В вашу сеть зашли не три, а тридцать три «хвоста». Скажите по-честному, что вы будете с ними делать?

Вариантов всего два. Вы можете взять себе три горбуши, а остальных выпустить в море, либо взять весь улов себе, но тогда вы автоматически попадаете в категорию браконьеров. Не знаю, какой вариант выберете вы, но лично я ни разу не видел, чтобы рыбу отпускали в море.

Есть и еще один вариант: отдать пойманную горбушу собственнику участка. Но можно ли в этом случае считать улов законным? И не будет ли тогда подобная рыбалка похожа на обычное браконьерство, выдаваемое за любительский лов?

Наверное, авторы Правил рыболовства хотели максимально поддержать рыболовов-любителей, сделать для них рыбалку не только приятной, но и выгодной. Десять раз съездил на море — считай, полбочки горбуши засолил. Однако на деле эти правила оставляют, на мой взгляд, слишком много возможностей для браконьерства под видом любительской ловли.

Андрей НИКИТИН, рыболов-любитель со стажем.