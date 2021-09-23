Закон и страусы. Кому на садовый участок вход запрещен

На днях Верховный суд РФ запретил одной из жительниц Волгограда держать на садовом участке курятник. Вы представляете? Дескать, в соответствии с Земельным законодательством садовый земельный участок предназначается исключительно для отдыха граждан. Или, как вариант, для выращивания огородных культур теми, кто отдыхать не умеет.

Женщина, видимо, тоже без отдыха, вот она курятник на участке и поставила. Думала свежим яичком разжиться. Например, к Христову дню. Да не тут-то было!

Государственная инспекция ей прямо сказала: «Низ-зя!». И штрафанула на 10 тыс. трудовых рублей, чтобы впредь неповадно было.

«Вот если бы ваш участок относился к личному подсобному хозяйству, тогда бы вы могли держать все, что душа пожелает, — заявили женщине. — А вы, простите, своим курятником гражданам культурно отдыхать мешаете. Нечего вашим петухам среди ночи песни петь!».

Вот такая история приключилась на днях в Волгограде. Прецедент, одним словом. Случай из судебной практики. Полный запрет на кур. Да если бы только на них!

Согласно законодательству, гусям на участок вход тоже строго-настрого запрещен. И утки для садовых товариществ — персоны нон грата. Индюкам дорогу перекрыли.

Голубям от ворот поворот. А павлины, те сами с участка ушли. И, между прочим, правильно сделали. Да с такими хвостами их любой зоопарк к себе запросто возьмет!

Кстати, если кто-то надеется закон экзотикой разжалобить, так это зря. Перед законом все равны! Африканский страус имеет прав на садовый участок не больше, чем простой деревенский голубь. Так что, можно сказать, закончилась у страусов счастливая садовая жизнь, самое время о светлом будущем подумать.

Это что касается птицы. А с домашними животными вообще труба дело. Ну никогошеньки на участке держать нельзя! Ни свиней, ни коров. Лошадей тоже нельзя. А овец, тех вообще… Куда хочешь, туда отару и уводи. И чтоб ни одного барана на участке не осталось!

Вот пчел разводить, оказывается, можно. Закон против пчел совершенно не возражает. Хоть весь участок ульями обложи, с тебя даже копейки инспекторы не возьмут. Ну разве что меда из любопытства попробуют. Главное, чтобы пчелы соседей по утрам не кусали и на чужие цветы не садились, когда полетят нектар искать. А то привыкли его с чужих клумб воровать, никаких инспекторов не напасешься.

В общем, шумная получилась история. На всю страну, не считая окрестностей. И вот сейчас граждане с домашними животными просто не знают, как с хозяйством быть. Может, кур под пчел замаскировать? Так они летать не умеют. Плюнуть на все да продать свою живность в ближайший базарный день? Так ведь покупателей в субботу не найдешь — все на дачах вместе с пчелами отдыхают.

Правда, есть один вариант, но он исключительно для страусов. Можно попробовать обратно в Африку эмигрировать, но это далеко, и захочешь, а не добежишь. Обязательно где-нибудь на границе задержат как нелегала, тем более без загранпаспорта.

Хорошо, если на прежний садовый участок бедного страуса вернут. А то ведь могут и отправить куда-нибудь далеко-далеко… Например, в передвижном зоопарке где-нибудь в Сибири работать. Там давно уже страусов не видели.

Игорь КАЛИНИН.