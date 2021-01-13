Аэрофлот приостановил с 13 января бронирование по субсидируемым тарифам на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного федерального округа в связи с достижением выделенного лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям. Программа будет возобновлена «в случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок», отметили в компании. Продажа билетов началась 1 января.

Как сообщала Росавиация в декабре, всего программа субсидируемых полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь в 2021 году должна охватить 145 маршрутов, перевозки по которым планируют выполнять 12 авиакомпаний.

«На Дальнем Востоке очень высокий спрос на пассажирские авиаперелеты.

Неудивительно, что льготные авиабилеты, профинансированные из первого транша субсидий, дальневосточники энергично раскупили за несколько дней, – сообщил глава минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. – В рамках программы субсидируемых авиаперевозок правительством выделены дополнительные 5 млрд рублей. Эти средства позволят увеличить объемы льготных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке почти в три раза».

По словам министра, у жителей Дальнего Востока, которые не успели приобрести льготные билеты в начале января, будет возможность сделать это в феврале, когда второй транш поступит авиакомпаниям и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится. Он также отметил, что продолжается работа, направленная на повышение доступности авиасообщения в регионе, включая развитие как межрегиональных, так и местных авиаперевозок.

Воспользоваться льготными авиабилетами могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет и члены многодетных семей. Кроме того, тариф распространяется на инвалидов I группы и их сопровождающих, а также на инвалидов детства II и III групп.

Виктор КОЛОТОВ.