«Зал царства» оказался без отопления. Красиво, но уж очень холодно

В Южно-Сахалинске на заре 2000-х годов развила бурную деятельность община Свидетелей Иеговы. В 2002-м началось активное строительство молельного дома на проспекте Победы, здание получило номер 67б. Стройка вызвала массу вопросов у депутатов областной Думы и представителей православной церкви. Но администрация города на тот момент, якобы, не нашла оснований для отказа в выделении земельного участка.

«Зал царства» в областном центре был благополучно построен и действовал до середины 2018 года. После запрещения деятельности организации встал вопрос о будущем добротного и по-своему красивого здания. У мэрии Южно-Сахалинска были на него свои виды, предлагалось разместить в нем детскую музыкальную школу или использовать как роскошную концертную площадку с большим залом и отличной акустикой. Но этим планам не суждено было сбыться.

Как сообщили «Советскому Сахалину» в мэрии, администрация Южно-Сахалинска ранее обращалась в Росимущество по вопросу передачи бесхозного «Зала царства» в муниципальную собственность. Однако в ведомстве это посчитали нецелесообразным, дескать, здание необходимо для размещения федеральной организации.

В территориальном управлении федерального агентства по управлению гос­имуществом проинформировали: действительно, здание выделено под размещение регионального подразделения государственной инспекции по труду.

– Для нашего ведомства выделение этого здания – важное событие, – говорит руководитель региональной госинспекции по труду Елена Родионова. – До сих пор мы ютимся в одной из гостиниц. Это неудобно, потому что в учреждении большая посещаемость. К нам приходят и работники различных предприятий области, и работодатели. Консультирование, расследование несчастных случаев на производстве, профилактическая работа – все это проводится в стесненных условиях. У инспекции нет отдельного входа, нет и пандуса для передвижения маломобильных граждан.

Но в новом офисе новоселье на проспекте Победы в ближайшее время не состоится. Возникла существенная заминка. Выяснилось, что здание не подключено к городской централизованной системе отопления.

Вначале предстоит подготовить проект, согласовать его, получить финансирование, а затем уже приступать к монтажу необходимой инженерной инфраструктуры… На все это потребуется немало времени.

Пригодится ли инспекции просторный зал с акустикой? Руководитель инспекции отвечает утвердительно:

– У нас в планах проводить в нем конференции, профилактическую работу с работодателями и работниками. И пандус, которым здание было оборудовано изначально, тоже будет очень востребован.

Строгие условности

Невельский городской суд вынес приговор представителям запрещенной религиозной секты «Свидетели Иеговы». Два основных фигуранта приговорены к шести годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком, еще три участника получили по два с половиной года условно.

В 2017 году Верховный суд РФ признал организацию экстремистской, соответственно и обвинение было предъявлено по статье 282.2 УК РФ (части 1 и 2), которая предусматривает наказание лиц за организацию и участие в деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Отдельные дела в отношении представителей секты возбуждались в разное время, начиная с 2018 года. А после были объединены в одно производство, к рассмотрению которого суд приступил в январе 2021 года. Приговор в силу не вступил, может быть обжалован и осужденными, и стороной обвинения.

Вовремя сказали: «Стоп!»

Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы Южно-Сахалинска в марте 2017 года, видимо, желая сокрыть имущество от изъятия, заключила договор пожертвования с зарубежными коллегами – религиозной общиной Свидетелей Иеговы в Швеции. По этому договору в собственность скандинавских иеговистов были переданы земельный участок и здание на проспекте Победы в областном центре, а также право аренды земельного участка.

Своевременно отреагировал прокурор областного центра – обратился с иском в Южно-Сахалинский городской суд. 1 ноября 2018 года это гражданское дело о признании недействительным договора пожертвования было рассмотрено. Поскольку шведская община Свидетелей Иеговы не обеспечила присутствие на процессе своего представителя, дело было рассмотрено в порядке заочного производства.

Договор о пожертвовании был признан недействительным. Право собственности на земельный участок площадью 915±11 кв. м и здание площадью 412,2 кв. м признано за Российской Федерацией. С религиозной общины Свидетелей Иеговы в Швеции взыскана госпошлина в доход Южно-Сахалинска в размере 6000 рублей.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.