Зал истории открыт в сахалинском управлении ФСБ

В УФСБ России по Сахалинской области состоялось торжественное открытие обновленного Зала истории, приуроченное к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Проект инициирован руководством УФСБ России по Сахалинской области и реализован при профессиональной поддержке музейно-мемориального комплекса «Победа».

Зал истории реконструирован в соответствии с современными подходами к патриотической работе. Теперь это многофункциональная площадка, где история оживает, а традиции находят продолжение в делах новых поколений. Особое внимание в экспозиции уделено зоне присяги, где сотрудники дают клятву на верность Родине. Это подчеркивает преемственность поколений и высочайшую ответственность служения России. Важно, что на такие торжественные церемонии приглашаются ветераны службы безопасности и родственники военнослужащих, что делает их еще более значимыми и символичными.

Экспозиция музея детально рассказывает о том, как на островах зарождалась и развивалась структура органов государственной безопасности. Уникальное географическое положение Сахалина и Курильских островов издавна являлись на первый взгляд незаметным центром разведывательной

и контрразведывательной деятельности различных спецслужб. Сахалинское управление на протяжении всей своей истории стойко стояло на страже национальных интересов, пресекая любые угрозы безопасности страны.

Зал истории имеет особое значение в патриотическом воспитании молодежи. УФСБ России по Сахалинской области на системной основе проводит тематические экскурсии для учащихся образовательных учреждений Сахалинской области. Для подрастающего поколения это уникальная возможность прикоснуться к живой истории, увидеть архивные материалы

и личные вещи чекистов и осознать личную причастность к защите национальных интересов.

Пространство Зала истории разделено на три тематические зоны. Первая часть экспозиции посвящена лицам и подвигам героев Великой Отечественной войны. Их самоотверженность – лучший пример для школьников, выбирающих свой жизненный путь.

Вторая и третья зоны погружают в ключевые события истории: период японской оккупации, становление советской власти, победу над милитаристской Японией и участие сотрудников в локальных конфликтах. Отдельная часть экспозиции рассказывает о вкладе сахалинских чекистов

в обеспечение демилитаризации и денацификации Украины в ходе специальной военной операции, демонстрируя непрерывность их работы по защите суверенитета страны, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Сахалинской области.

Фото пресс-службы УФСБ России по Сахалинской области.