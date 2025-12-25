Замдиректора управляющей компании присвоила 20 тонн угля

Руководитель выдала несколько справок, подтверждающих наличие печного отопления в домах умерших сельчан. Передала их предпринимателю, который занимается поставкой бесплатного пайкового угля по государственному контракту. И предназначенные для других лиц около 20 тонн топлива вывезла на участок своей матери.

Почти 200 тысяч рублей – сумма ущерба заказчику госконтракта. Подозреваемая признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Возбуждено уголовное дело – мошенничество с использованием служебного положения.

Елена КУЛИКОВА.