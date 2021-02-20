Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин указал на недостатки в реализации курильской программы

В Южно-Сахалинске под председательством заместителя Генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина состоялось межведомственное совещание, на котором обсуждены вопросы состояния законности в сфере развития экономического и природного потенциала Курильских островов Сахалинской области.

Результаты проведенных по обращениям курильчан проверок вскрыли системные недостатки в основных сферах, направленных на обеспечение жизнедеятельности жителей, а также при реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы».

Установлено, что на 50 из 77 объектов целевой программы не соблюдались требования законодательства при их строительстве и эксплуатации. В результате надзорных мероприятий выявлено свыше 100 нарушений закона, внесено 16 представлений, 38 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуются 3 уголовных дела.

В числе нерешенных проблем – неразвитая транспортная доступность, что сказывается на ценообразовании на продукты и товары первой необходимости, значительный объем ветхих сетей, аварийного жилого фонда, отсутствие технической документации на построенные сооружения, недостаточность мест в детских садах. Почти половина автомобильных дорог общего пользования не отвечает нормативным требованиям.

Пристального внимания требует экологическая обстановка в регионе, приведение в надлежащее состояние полигонов твердых бытовых отходов, пресечение случаев незаконной добычи водных биоресурсов, самовольной разработки общераспространенных полезных ископаемых в водоохранных зонах. Для развития экономики островных территорий в полной мере не используются сырьевые ресурсы.

Заслушав доклады должностных лиц регионального правительства,, правоохранительных органов и местного самоуправления, заместитель Генпрокурора объявил предостережения о недопустимости нарушений закона и. о. министра строительства области, главам Курильского и Южно-Курильского городских округов.

В завершение поручил руководителям прокуратуры, контролирущихЗаместтиель генерального рокурора и правоохранительных ведомств наладить непрерывный мониторинг состояния законности в сфере развития экономического и природного потенциала Курильских островов, продолжить практику систематических совместных контрольно-надзорных мероприятий для обеспечения исполнения законодательства при реализации федеральной целевой программы, сообщает пресс-служба управления Генеральной прокуратуры России в ДФО.