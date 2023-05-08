Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поздравил ветеранов, жителей Дальнего Востока с Днем Победы

Уважаемые жители Дальнего Востока!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы

в Великой Отечественной войне!

9 мая — священная для россиян дата, символ мужества, героизма, беззаветной преданности своей стране, славы и доблести нашего народа.

Наши отцы и деды внесли огромный вклад в Победу, ценой жизней миллионов советских людей отстояли мир, свободу и независимость Отечества, избавили планету от нацизма.

Сегодня во многих странах об этом стараются забыть, вычеркнуть из истории не только подвиг советского солдата, но и нашу культуру, язык, само слово «русский». В мире снова процветают бесчеловечность и жестокость.

Тысячи наших соотечественников, отважных патриотов, достойных героической памяти дедов и отцов, отправились на фронт, чтобы противостоять возродившемуся злу.

Нам, как в годы Великой Отечественной войны, необходимо сплотиться, сделать все возможное, чтобы помочь нашим бойцам, приблизить Победу.

В этот день хочу пожелать жителям Дальнего Востока всего доброго, а тем, чьи родные сражаются в зоне СВО, — чтобы они вернулись живыми и здоровыми!

Ю. Трутнев.