Заместитель председателя правительства России – полпред президента в ДФО  Юрий Трутнев поздравил дальневосточников с Днём России

Дорогие друзья!

Поздравляю с Днём России, днем сильной, прекрасной, независимой страны, нашей великой Родины!

История нашего Отечества насчитывает немало героических страниц. Это история ратных и трудовых подвигов, научных открытий и технологических прорывов, мудрых решений и волевых поступков, история трудолюбивого и изобретательного народа, любящего свою страну, умеющего объединяться перед лицом испытаний и преодолевать любые препятствия.

Нам есть, кем гордиться и что защищать.

Уверен, вместе мы со всем справимся, отстоим независимость и свободу России, сделаем жизнь на Дальнем Востоке и в Арктике еще лучше и комфортнее.

Еще раз с праздником!

Крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!