Среда, 12 июня, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Заместитель председателя правительства России – полпред президента в ДФО  Юрий Трутнев поздравил дальневосточников с Днём России

Фото: arctic2021.s-kon.ru

Дорогие друзья!

Поздравляю с Днём России, днем сильной, прекрасной, независимой страны, нашей великой Родины!

История нашего Отечества насчитывает немало героических страниц. Это история ратных и трудовых подвигов, научных открытий и технологических прорывов, мудрых решений и волевых поступков, история трудолюбивого и изобретательного народа, любящего свою страну,  умеющего объединяться перед лицом испытаний и преодолевать любые препятствия.

Нам есть, кем гордиться и что защищать.

Уверен, вместе мы со всем справимся, отстоим независимость и свободу России, сделаем жизнь на Дальнем Востоке и в Арктике еще лучше и комфортнее.

Еще раз с праздником!

Крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Предыдущая статья
Приливы и отливы в заливах Терпения, Анива, Набильском и в Александровске-Сахалинском на 13 июня
Следующая статья
Губернатор Сахалина и Курил Валерий Лимаренко в День России вручил паспорта юным островитянам
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ