Средства массовой информации – необходимое условие существования власти в России. Они обеспечивают связь государства и общества, информируют граждан о деятельности федеральных и региональных органов власти, принимаемых решениях, проводимой политике. В то же время это отражение мнения народа, имеющихся в обществе проблем.

В дни проведения Специальной военной операции журналистам приходится участвовать в ожесточенном идеологическом противостоянии, в информационной войне, бороться за право наших граждан на правду, оперативно реагировать на любое происшествие, разоблачать фейки, рискуя жизнями, освещать события на передовой.

Хочу поблагодарить сотрудников российских и дальневосточных СМИ за смелость и профессионализм, объективность и неравнодушие и пожелать новых творческих успехов и всего самого доброго!