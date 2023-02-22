Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю. П. Трутнев поздравил жителей Дальнего Востока с Днем защитника Отечества

Сегодня словосочетание «защита Отечества» наполнилось исконным, героическим смыслом. Тысячи граждан нашей страны отправились в зону проведения Специальной военной операции, чтобы защищать Родину, национальные интересы России и людей, много лет находившихся под гнетом нацистов.

Поддержка военнослужащих нашла живой отклик в сердцах граждан.

Во всех субъектах Дальневосточного федерального округа неравнодушными людьми, коллективами предприятий и организаций проводится большая работа по оказанию помощи мобилизованным. И это тоже защита Отечества, поддержка, которая сегодня чрезвычайно важна.

Уверен, такая большая совместная работа принесет свои плоды и скоро мы услышим о еще одной славной Победе России.

Поздравляю с Днем Защитника Отечества! Желаю всем, кто сегодня находится на фронте, стойкости, сил и удачи, и конечно, живыми вернуться домой! А родным и близким любви и терпения!

Ю. Трутнев.