Занимательная безопасность. Общественники на колесах открыли секрет – как отвадить подростков от бездумного лихачества

Как и все сверстники, южносахалинец Дима Крылов школьником ездил на велосипеде. Став постарше, пересел на мопед. Ощущения от первой поездки на этом двухколесном транспорте были непохожи на те, что испытываешь в седле велосипеда. Там и ускорение, и замедление плавные, ты их регулируешь сам, поскольку крутишь педали.

Ну а на мопеде колеса в движение приводит сила бензинового двигателя, и там по-настоящему чувствуешь, что такое скорость.

Фактор спинного мозга

Теперь Дмитрий, студент Сахалинского педагогического колледжа, понимает, что многого о своем механическом друге не знал. А познать его смог, когда стал оттачивать свои навыки в молодежной секции межрегиональной общественной организации «Мотоохотники». Там каждую неделю проходят курсы контраварийной подготовки. Как члены организации (по сути, мотоклуба), так и все желающие могут приехать туда на своем транспорте и поупражняться в езде между конусами и в других маневрах. Бесплатно.

– Люди сюда приходят, имея первоначальные навыки вождения, – рассказывает вице-президент «Мотоохотников» Михаил Ольчук. – Наша задача – обучить правильной езде. Восполнить пробелы, которые остались после окончания курсов. Учим, в частности, правильно смотреть на дорогу во время движения. Если этому не научен – можно попасть в ДТП. Даже не по своей вине.

Для большинства становятся откровением премудрости, о которых рассказывают инструкторы контраварийной подготовки.

Например, о том, что транспорт едет туда, куда смотрит водитель. Руки, лежащие на ручке управления того же мопеда, двигают ее туда, куда направлен взгляд, такова физиология человека. Следовательно, при появлении препятствия нужно смотреть в ту сторону, с какой будешь его объезжать. Тогда поедешь по правильной траектории, без проблем проедешь мимо выбоины или открытого люка на проезжей части.

Для этого и придумано упражнение «змейка».

Еще инструкторы рассказывают о туннельном зрении, когда водитель видит картину лишь прямо перед собой, а то, что по бокам, от него скрыто. Нередко оно становится причиной аварии. Поэтому на дороге нельзя привязываться к одной точке. Необходимо все время смотреть в разные стороны: прямо, налево, направо. Такое умение помогает буквально срастись со своим байком, стать одним целым с ним. Тогда чувствуешь, какую педаль нажать, в какую сторону отклонить тело, за это отвечает спинной мозг. Ну а голова освобождается для того, чтобы анализировать ситуацию на проезжей части.

Летняя значимость

Для новичков становятся открытием рассказы об особенностях движения мопеда или его ближайшего родственника скутера. Динамическое своеобразие придают им колеса небольшого диаметра. За счет этого управляемость и устойчивость у них хуже, чем у велосипеда или мотоцикла. Только не все это понимают и нередко попадают в аварии или мелкие дорожные инциденты.

Поэтому Дмитрий Крылов очень благодарен «Мотоохотникам» и тому стечению обстоятельств, которое его сюда привело. А началось все с того, что у него украли мопед. Найти его удалось с помощью общественников, они хорошо знают местное мотосообщество, и это помогает построить умозаключение – кому мог понадобиться чужой железный конь или «жеребенок». Так он узнал о «Мотоохотниках».

Таких, как Дмитрий, на контраварийную подготовку ходит немало. Можно сказать, что с каждой тренировкой общественники снижают потенциальную опасность дорожных происшествий с мотоциклистами и владельцами мопедов.

Летом это особенно значимо – у многих подростков есть такие небольшие средства передвижения, кое-кто поддается соблазну прокатиться по оживленным улицам, не имея достаточных навыков, не понимая дорожных знаков и пр. Конечно, все знают, что делать так нельзя и что это может иметь последствия. Вот один из недавних примеров. Подросток в областном центре выскочил на мопеде прямо перед машиной. Ему, по выводам очевидцев, просто повезло, что водитель двигался на небольшой скорости…

Другой пример – 22 июня в областном центре (перекресток улицы Комсомольской и проспекта Победы) ребенок, разогнавшись на самокате, буквально влетел на переход и врезался в бок внедорожника. Автомобиль, по свидетельству очевидцев, даже зашатался. Самокатчику повезло, что он стукнулся о бок машины, а не попал под колеса… В обоих случаях все обошлось благополучно, но так ведь может быть далеко не всегда…

Разговор на равных

О том, что подобные маневры опасны, подросткам напоминают регулярно. Но не все следуют таким увещеваниям взрослых. Особенно если хочется показаться лихим и отважным. Далеко не всегда дорожной полиции удается поймать сорванца на юрком мопеде. Однако вот общественникам, имеющим опыт езды на мотоциклах, удается найти общий язык с подростками.

– Дело здесь в знании психологии, – говорит Михаил Ольчук. – Многие взрослые, может быть, сами того не замечая, разговаривают с детьми свысока. А те этому противятся, может быть, на подсознательном уровне. Мы же стараемся говорить так, чтобы парень чувствовал себя равным нам. Тогда лучше поймет, может быть, прочувствует, почему нужно надевать шлем на голову, почему нужно сначала освоить базовые навыки езды, а лихачество и бездумный риск на проезжей части ни к чему.

Так что неслучайно подростки проявляют интерес к общественной организации. А значит, воспринимать правила движения, свой мопед и дорогу они будут серьезнее. Поймут, что лихачество и бездумный риск опасны.

В этом кроется философия «Мотоохотников». Мотоциклисты пропагандируют грамотную и безаварийную езду, регулярно проводят акции по безопасности движения на дорогах. В их среде не может быть речи о пьянстве – замеченный в этом сразу покидает ряды мотоклуба, не может рассчитывать на его поддержку. Общественники на колесах без штрафов и нареканий дают понять и почувствовать, что прелесть езды не в бездумном риске, а в отточенных навыках вождения, умении просчитывать ситуацию на дороге. У людей появляется стремление после мопеда освоить мотоцикл, потом автомобиль. И при этом ездить грамотно, то есть безаварийно и безопасно.

Логично, что с «Мотоохотниками» активно сотрудничает ГИБДД. Автоинспекторы едины с ними во мнении – лучше привить культуру поведения на дороге с малых лет, чем потом перевоспитывать недисциплинированного водителя штрафами и прочими репрессивными мерами.

Евгений АВЕРИН.

Фото Эдуарда Асташенкова (межрегиональная общест­венная организация «Мото­охотники»).

Возьмите на заметку

Будучи без защитного мотошлема, можно получить сотрясение мозга, упав с мопеда на скорости 10 – 20 км/ч. Также на этой скорости при падении можно сломать руку или ногу.

Справка

Управлять мопедом или скутером можно с 16 лет, имея водительское удостоверение соответствующей категории.

Ответственность за езду на мопедах и скутерах подростков, не достигших 16-летнего возраста, несут их родители по статье 5.35 КоАП РФ.