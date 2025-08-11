Запущена цифровая платформа «Окно браконьера»

По инициативе регионального министерства по рыболовству запущена уникальная цифровая платформа «Окно браконьера», чтобы граждане оперативно сообщали о нарушениях правил рыболовства. Этот сервис интегрирован в региональное приложение «Острова.65».

Можно обращаться на горячую линию рыбоохраны: Telegram (круглосуточно) +7 (958) 887-38-31 и звонить по номеру +7 (4242) 235-281 (пн – пт с 9.00 до 18.00).

P. S.

В прошлом году при проведении операции «Путина-2024» было выявлено более 260 фактов незаконной добычи водных биоресурсов. Ущерб от действий только одной преступной группы из 10 человек составил более 30 млн рублей.