Заработала полевая почта. Жители Южно-Сахалинска могут отправить письмо участникам СВО

Родственники участников специальной военной операции могут отправить военнослужащим письма и бандероли.
Работа полевой почты организована министерством обороны Российской Федерации. Родственникам необходимо обратиться в военный комиссариат города или области и узнать номер воинской части, чтобы отправить письмо военнослужащему.
Письма можно отправить через ближайшие отделения Почты России, при заполнении адресного ярлыка указывается следующая информация: 103400, город Москва-400, номер воинской части.
– Специалисты оперативно обработают запрос и перезвонят гражданам, чтобы сообщить данные. При необходимости проконсультируют о правилах и порядке ведения переписки, – сказал военный комиссар Южно-Сахалинска Валентин Лебедев.
По вопросам отправки почты необходимо обращаться по следующим номерам:
- 75-41-00 – военный комиссариат Южно-Сахалинска (ул. Комсомольская, 194);
- 75-39-20 – военный комиссариат области.