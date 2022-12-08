Заработала полевая почта. Жители Южно-Сахалинска могут отправить письмо участникам СВО

Родственники участников специальной военной операции могут отправить военнослужащим письма и бандероли.

Работа полевой почты организована министерством обороны Российской Федерации. Родственникам необходимо обратиться в военный комиссариат города или области и узнать номер воинской части, чтобы отправить письмо военнослужащему.

Письма можно отправить через ближайшие отделения Почты России, при заполнении адресного ярлыка указывается следующая информация: 103400, город Москва-400, номер воинской части.

– Специалисты оперативно обработают запрос и перезвонят гражданам, чтобы сообщить данные. При необходимости проконсультируют о правилах и порядке ведения переписки, – сказал военный комиссар  Южно-Сахалинска Валентин Лебедев.

По вопросам отправки почты необходимо обращаться по следующим номерам:

  • 75-41-00 – военный комиссариат Южно-Сахалинска (ул. Комсомольская, 194);
  • 75-39-20 – военный комиссариат области.

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