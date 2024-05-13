Заработали фонтаны – скоро лето. В Южно-Сахалинске начался «фонтанный сезон»

Есть что-то завораживающее в фонтанах. Беспокойные водяные струи сверкают на солнце, дарят зрителям микрорадуги, облака маленьких капель. Горожане и гости областной столицы любят фотографироваться на фоне этого завораживающего зрелища и отдыхать рядом, если, конечно, погода позволяет.

Фонтанный комплекс на привокзальной площади появился в 2011 году. Сейчас он предстает во всём великолепии, гармонично вписывается в общий ландшафт и эффектно смотрится на фоне железнодорожного вокзала. Здесь любят отдыхать и пассажиры автобусных и железнодорожных рейсов, и жители окрестных дворов. А ещё к фонтанным струям неравнодушны многочисленные пернатые, главным образом, городские голуби. Декоративные мостики облюбовали молодожёны – они оставляют на ажурных металлических конструкциях символические замки, свидетельства крепости семейных союзов. Тут же и волшебное дерево желаний, украшенное ленточками и замочками. Хорошее место!

– Мы запустили его в работу 3 мая, – говорит Алексей Подолянко, начальник отдела инженерных сетей департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска. – В силу конструктивных особенностей комплекс не боится заморозков, потому что использует подогретую воду. Цикл замкнутый: после того, как вода проходит через все инженерные устройства, она вновь включается в оборот.

Есть возможность регулировать высоту струй. Сейчас, например, они не на максимуме, чтобы порывы ветра не сдували воду на прилегающую территорию. Площадь круглого фонтана – без малого 100 квадратных метров, а Т-образного каскада, где установлены мостики, – 414,6 «квадратов». Фонтаны будут действовать до осенних заморозков – обычно до середины октября. После этого предстоит провести консервацию и переключить комплекс на работу в зимнем режиме, с иллюминацией.

В парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина о старте сезона сообщили ещё 4 мая. Включили чудо современных технологий – цветомузыкальный «умный» фонтанный комплекс, умеющий менять режим своей работы в зависимости от предписанной программы. Но позже показала свой норов капризная сахалинская погода с возвратными заморозками. И специалисты приостановили работу этого уникального для Сахалина сооружения.

9 мая фонтан заработал вновь, причём в честь Дня Победы водяная цветомузыка салютовала в соответствии с праздничной программой. Сейчас фонтан работает с 12 до 21 часов 30 минут с несколькими краткими перерывами между разными программами: статичной, когда всё работает в стабильно-ровном режиме, и динамичной, когда струи приходят в движение, начинают «танцевать» синхронно с музыкой, льющейся из установленных поблизости динамиков.

Своей очереди дожидаются и другие подобные объекты областного центра. В их числе фантастическая композиция у кинотеатра «Октябрь», которую в народе прозвали «Кубиками Рубика», а также большой фонтан напротив входа в Чехов-центр с танцующими струями. В наших климатических условиях запуск фонтанов в работу, как об этом говорит народная примета, – верный признак приближающегося лета.

Семён РЕЧКИН.