Зарядились энергией. Более 5000 сахалинцев и курильчан приняли участие в Декаде спорта и здоровья-2023

И днем, и ночью

На новогодних каникулах в островном регионе организовали около 100 физкультурных мероприятий, которые объединили 5 286 приверженцев здорового образа жизни. Это почти на 900 человек больше, чем годом ранее.

Самым массовым областным мероприятием стали соревнования по сноуборду «Рождественская параллель» на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух». Также в рамках Декады прошли лыжные гонки, легкоатлетический «Новогодний забег» и горнолыжные соревнования «Рождественский слалом».

Среди муниципалитетов лидером по количеству участников и мероприятий Декады спорта стал Долинский район. К соревнованиям и спортивным праздникам в райцентре и селах присоединились более 900 человек. Самым массовым мероприятием здесь стала «Ночная лыжная гонка-2023».

В Александровске-Сахалинском состоялись два больших турнира – по хоккею с шайбой и мини-футболу. Юные физкультурники соревновались в спортивно-развлекательной программе для детей «Снежные забавы на приз Деда Мороза» и чемпионате по военно-спортивной лазертаг-игре «Победа».

Третьим муниципалитетом по количеству участников Декады спорта стал Корсаковский район. Местные спортсмены состязались в плавании, тхэквондо, лыжных гонках, волейболе, баскетболе и легкой атлетике.

Жители Южно-Курильска и Курильска демонстрировали свое мастерство в волейболе, настольном теннисе, мини-футболе, народном жиме, а также участвовали в веселых стартах и тренировках.

В Смирныховском и Тымовском районах среди прочих мероприятий организовали соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.

В этом году число участников Декады спорта увеличилось благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и исполнению поручения губернатора Валерия Лимаренко по развитию массового спорта на Сахалине и Курилах, отметили в областном министерстве спорта.

В погоню за лидером

В Южно-Сахалинске проходят соревнования по лыжным гонкам.

В чемпионате и первенстве принимают участие юноши и девушки 2005 – 2006 и 2007 – 2008 годов рождения, а также более опытные лыжники.

В первый день соревнований спортсмены разыграли медали в гонке классическим стилем. Девушки 2007 – 2008 годов рождения преодолевали дистанцию в три километра.

Дарья Будникова (спортшкола зимних видов спорта) стартовала под двенадцатым номером и показала лучший результат на финише. Виктория Илюшенко (спортшкола «Поронайск-Арена») стала второй.

У юношей в этой возрастной категории на дистанции 5 километров победил Сергей Слюсаренко (Оха).

Максим Абдульханов (Ноглики) на втором круге обогнал гостя из Якутии Илью Федорова и занял второе место.

У девушек 17 – 18 лет красивую победу на 5-километровке одержала мастер спорта Юлия Завьялова (Оха). Ярослава Улитина поднялась на вторую ступеньку пьедестала почета. Вероника Дробитько замкнула тройку призеров.

Спортивный триллер разыгрался на дистанции 10 километров у юношей 2005 – 2006 годов рождения. После первого круга гонку возглавил Максим Сюрков (Южно-Сахалинск). Павел Попов (Оха) показал второе время. Тимур Екимов (Южно-Сахалинск) замыкал тройку лучших. На втором круге Тимур прибавил и смог обойти временного лидера. Павел Попов получил «бронзу».

11 и 12 января соревнования продолжались.

Игорь КАРПУК.