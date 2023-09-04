«Защитники Отечества» на защите участников СВО и членов их семей

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко посетили филиал фонда «Защитники Отечества» в Южно-Сахалинске. Филиал с 1 июня оказывает помощь ветеранам специальной военной операции и членам семей погибших героев.

С помощью сотрудников сахалинского филиала удалось положительно решить свыше 430 вопросов. Почти половина обращений в сахалинский филиал связана с оформлением мер социальной поддержки и выплат, а также льгот для ветеранов боевых действий. Нередко поступают просьбы о предоставлении юридических консультаций и психологической помощи. Кроме того, оказывается поддержка в получении медицинской помощи, трудоустройстве, в решении жилищных, бытовых и других вопросов.

Работа фонда выстроена по принципу «одного окна». За каждым обратившимся закрепляется социальный координатор до тех пор, пока вопрос не будет решён положительно. Сотрудники филиала имеют непосредственное отношение к СВО, большинство из них – жёны и вдовы сахалинских защитников.

Руководитель сахалинского филиала фонда «Защитники Отечества» Сабина Кушевская показала работу филиала, который базируется в областном реабилитационном центре. Здесь максимально отошли от больничного формата помещений и постарались создать уютную обстановку. В филиале расположились служба социальных координаторов, кабинеты психологической и юридической помощи, служба занятости. Предусмотрены помещения для реабилитации с возможностью проведения телемедицинских консультаций и пункт проката технических средств реабилитации. Для комфортной обстановки предусмотрели детскую игровую комнату, фитобар, библиотеку. Кроме того, на базе филиала создан гостиничный номер, в котором могут остановиться посетители из отдаленных районов области.

Также на базе сахалинского филиала работает региональное отделение Комитета семей воинов Отечества и полевая почта. С ее помощью принимают и передают на фронт гуманитарные грузы и адресные посылки сахалинским бойцам.

Во время посещения сахалинского филиала Дмитрию Медведеву, Юрию Трутневу и Валерию Лимаренко презентовали также региональный проект по военно-спортивной подготовке «Будь готов!». По нему все желающие могут научиться оказывать первую медицинскую помощь, проходить полосы препятствий, обращаться с оружием и действовать в экстренных ситуациях. До конца года планируется обучить более 8000 жителей области.

– Это очень хорошая инициатива. Валерий Игоревич, вы обязательно покажите по телевидению, как готовятся сахалинцы, чтобы японцы увидели и имели это в виду, – пошутил заместитель председателя Совета безопасности РФ.