Защитные маршруты. Подготовка к сезону лесных пожаров началась раньше обычного

На охрану зеленых массивов выделено около полумиллиарда рублей. Из них примерно 163 миллиона – из федерального бюджета. Эти средства пойдут на постоянный мониторинг и защиту населенных пунктов от огня.

В правительстве области сообщили, что в этом сезоне намечено построить 30 км дорог противопожарного назначения, содержать более 400 км ранее построенных. А в лесах на границах с населенными пунктами появится 260 км новых минерализованных полос, которые выполняют роль щита и не дают пламени пройти дальше.

В планах также выжигание сухой травы на территории 500 га, благоустройство 100 зон отдыха, установка почти 400 аншлагов, разъясняющих правила поведения на природе.

За обстановкой в лесных зонах, как и раньше, будут наблюдать лесничие, летчики, космические аппараты. Уже утверждено пять маршрутов авиационного патрулирования общей протяженностью 2 434 км и 53 маршрута наземного патрулирования, их длина составит 5 157 км.

Данные со спутников анализируют работники региональной диспетчерской службы авиабазы охраны лесов. Здесь применяется информационная система дистанционного мониторинга федерального агентства лесного хозяйства.

Патрулировать массивы с воздуха в этом году будут четыре воздушных судна. Контракты в 2022 году заключены на 450 летных часов – на 50 часов больше, чем год назад.

В готовности бороться с огнем 184 сотрудника специализированной пожарной службы, в этом году ее штат был увеличен на 29 человек, группировка парашютистов авиабазы пополнилась на 9 человек.

Сейчас в парке огнеборцев 185 единиц техники. Как сообщил в своем телеграм-канале глава области Валерий Лимаренко, благодаря нацпроекту «Экология» в этом году дополнительно приобретут грузовую машину и три прицепных модуля для тушения пожара на сумму 7,5 млн рублей.

Эдуард САМОЙЛОВ.