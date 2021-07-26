Засохли вишни, и никто не виноват

Осенью прошлого года в «Советском Сахалине» было опубликовано письмо Натальи Олешко «Пусть будет рябиновым город» (№ 77 за 30 октября). В нем читательница газеты высказывала, на мой взгляд, верную точку зрения: зеленый наряд областного центра надо обновлять посадками местных саженцев рябины, клена, яблони, сакуры, пирамидальных тополей… Вместо того, чтобы тратить немалую сумму бюджетных денег на приобретение и доставку с материка различных пород деревьев.

Автор публикации сообщала, что только один саженец вишни мелковильчатой, высаженный возле автобусной остановки у областной библиотеки, обошелся в 13 тыс. рублей (такая цена значилась на бирке), и это за исключением транспортных расходов. Всего же на площадке возле областного художественного музея тогда появилось шесть новых деревьев, завезенных с материка почти на сотню тысяч рублей. И что же мы видим через год? Три деревца, в том числе и вишня мелковильчатая, засохли. На одном, практически уже неживом, сигналит о погибели последняя зеленая ветка. Еще на двух саженцах, видимо, страдающих в жару без полива, едва заметны мелкие зеленые листочки.

Больно видеть такой результат дорогостоящего «озеленения» и, вероятно, плохого ухода за посадками. Впрочем, участники зеленого строительства всегда могут сослаться на то, что в их работе издержки предусмотрены – не все деревца выживают. Так почему бы в таком случае не минимизировать затраты, воспользовавшись своим, а не привозным посадочным материалом? Десятки тысяч неэффективно затраченных рублей – разве не аргумент в пользу такого решения?

Валентина Трофимова, г. Южно-Сахалинск.