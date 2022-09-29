Затраты возместят

Южносахалинцы могут получить субсидию на подготовку технического плана индивидуального жилого дома.

С 3 октября в Южно-Са­халинске начнется прием заявок на получение компенсации затрат на изготовление технического плана на объекты ИЖС, не стоящие на государственном кадастровом учете. Также сейчас подготовить документ можно по фиксированной цене – 10 тысяч рублей.

Департамент архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска с 3 октября начнет прием документов на получение субсидии на возмещение затрат (части затрат), связанных с подготовкой технического плана на объекты ИЖС. Право на получение субсидии имеют физические лица, построившие дома на принадлежащем им земельном участке, но не поставившие его на государственный кадастровый учет.

Уточним, субсидия предоставляется в размере не более 10000 рублей от фактически понесенных и документально подтвержденных затрат. Компенсация действует на затраты, произведенные в текущем финансовом году и (или) в предшествующем текущему финансовом периоде, при условии обязательной постановки жилого дома на кадастровый учет с присвоением кадастрового номера. Компенсировать можно затраты на технический план, подготовленный в любых профильных организациях.

Заявки на субсидию принимаются департаментом с 3 октября по 1 ноября 2022 года по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 32, офис 402, с 9.00 до 17.15 (обед с 13.00 до 14.00). Или по электронной почте: u.terzi@yuzhno-sakh.ru; uaig@yuzhno-sakh.ru. Консультации по телефону 312-648 (доб. 2).

Ознакомиться с порядком и требованиями к получению субсидии можно в постановлении администрации Южно-Са­ха­линска от 26.08.2022 № 2013-па.

Администрация города напоминает также, что в настоящее время муниципальное предприятие «Горархитектура» изготавливает технический план индивидуального жилого дома по фиксированной цене – 10 тысяч рублей, она сохранится до конца 2022 года. Заявки на подготовку документа по фиксированной стоимости принимаются по адресу: ул. Вокзальная, 13 в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Справки по телефонам: 50-00-85, 300-932 (доб. 1).