Завершил свою работу VII Восточный экономический форум

ВЭФ призван содействовать ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В условиях санкционных вызовов значение макрорегиона стремительно растет.

В приветственном обращении к гостям мероприятия президент России Владимир Путин отметил: «Форум вносит весомый вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже сейчас наблюдается тенденция превращения АТР в центр мировой экономической активности наряду с постепенным угасанием индустриальных центров в Европе и США».

Традиционно на площадках Форума разрабатываются новые инструменты развития и презентуются прорывные технологии, заключаются знаковые инвестиционные контракты и принимаются ключевые решения для развития страны. Этот год не стал исключением – на полях ВЭФ российский лидер дал старт трем новым производствам на Дальнем Востоке. Среди запущенных производств – грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD «Александр Деев» в Комсомольске-на-Амуре; рыбоперерабатывающий завод «Командор» на Камчатке и зерновой железнодорожный терминал Забайкальск — Маньчжурия в Забайкальском крае.

На площадке ВЭФ Президенту России была представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов ТОРов.

Подводя итоги работы Форума, заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев сказал: «Прежде всего VII Восточный экономический форум, как и предыдущий, — это шаг вперёд по развитию Дальнего Востока. Шаг не только с точки зрения количества гостей или количества и объёма соглашений, хотя и эти показатели высокие. Это первый постковидный Форум, в котором приняли участие более 7 тыс. гостей. Несмотря на санкции и внешнее давление, развитие Дальнего Востока продолжается и его не сделать санкциями и внешними ограничениями. Сегодня на Дальнем Востоке реализуется 2729 инвестиционных проектов, 525 из них уже введено в эксплуатацию.

В экономику макрорегиона поступило порядка 2,7 трлн рублей инвестиций, создано более 100 тысяч рабочих мест, а сейчас на Форуме подписано более 290 соглашений на общую сумму 3,27 трлн рублей – это тоже рекорд. Но дело не только в этом. Форум создан как площадка для диалога с бизнесом, получения обратной связи от предпринимателей и общества по наиболее актуальным вопросам развития Дальнего Востока. В этом году в рамках Форума прошло более ста мероприятий, основные их итоги были доложены Президенту. Большая часть решений, принятых по итогам сессий, была им поддержана, а значит есть все предпосылки для того, чтобы Дальний Восток развивался быстрее».