Завершилось первенство Юношеской футбольной лиги (зона «Дальний Восток»)

В заключительном туре первенства Юношеской футбольной лиги (зона «Дальний Восток») команды «Сахалин» U 16 и U 18 не смогли порадовать своих болельщиков. «Младшаки» уступили дружине «СКА-Хабаровск» 0:4. Команда старших проиграла со счётом 0:1.

На поединки в Южно-Сахалинск хабаровчане прилетели с одной целью — побеждать. И если армейцам до 16 лет успех над островитянами не гарантировал золотые медали, то юниорам до 18 лет только победа открывала путь на высшую строчку в итоговом протоколе первенства.

В первом круге в гостях сахалинские юноши U 16 уступили сверстникам в Хабаровске 1:4. Вчера сине-красные праздновали победу над хозяевами поля со счётом 4:0.

Однако радость успеха была омрачена тем, что их основной соперник за золотые медали «Динамо-Приморский край» в Благовещенске выиграл со счётом 3:0. Этот успех позволил команде из Владивостока набрать 42 очка и занять первое место.

У армейцев в активе 40 очков и, как итог, серебряные медали. Замкнула тройку призеров «СШОР № 1 Комсомольск-на-Амуре». Островитяне – на седьмом месте (из девяти команд).

Перед стартовым свистком поединка «Сахалин» — «СКА-Хабаровск» U18 гости считались очевидными фаворитами. У армейцев была сильная мотивация в матче: победа над хозяевами поля гарантировала им звание чемпионов Дальневосточной Юношеской футбольной лиги.

«Сахалин» вопреки всем ожиданиям начал поединок мощнее. Дебютные четыре минуты встречи островитяне не позволяли сопернику выйти из своей половины поля. Первую атаку на ворота хозяев сине-красные смогли организовать на 5-й минуте. И провели они её блестяще.

Получив право на угловой, армейцы разыграли стандарт отменно. Во вратарской площади «Сахалина» вспыхнул «пожар». Мяч летел в пустую рамку, но в последний момент с линии ворот капитан команды Владислав Фоменко не позволил кругляшу закатиться в ворота. Затем отменную реакцию продемонстрировал наш вратарь Иван Прищепа.

После этой вспышки «агрессии» гостей островитяне вновь перешли на половину армейцев. Атак было много, но защита соперника гасила их на подступах к штрафной площади.

Постепенно хабаровчане наладили игру, стали лучше контролировать мяч, сбили наступательный темп островитян, стали довольно часто остро огрызаться.

На 30-й минуте наши парни провели многоходовку по правому краю, Алексей Кириенко с восемнадцати метров пробил по воротам. Голкипер гостей Александр Свирин был не в силах спасти команду от неприятностей, сделала это за него перекладина.

Островитяне продолжали давить: было много подач в штрафную, короткие розыгрыши. Организовали выход один на один с вратарем армейцев Алексею Кириенко, который смог переиграть стража ворот, но мяч попал в стойку и вылетел в поле.

Такое тотальное невезение не сломило наших парней, они продолжали доминировать на поле. Однако оборону соперника до перерыва взломать не получилось.

Выходя на второй тайм, хабаровчане хорошо знали, что хотели. Именно поэтому с первых минут взвинтили такой темп, что нашей команде пришлось очень непросто. На 54-й минуте гости добились своего: нападающий Артём Овсянников отправил мяч в сетку ворот «Сахалина» — 0:1.

После пропущенного мяча сахалинцы активизировались и делали всё возможное, чтобы отыграться. У островитян было много старания в оставшиеся минуты матча.

Однако для положительного результата одного желания было недостаточно. И дело не только в фатальном невезении, а в самой организации игры и концентрации футболистов.

Даже когда у армейцев, образно говоря, немного «подсели батарейки», был виден высокий уровень слаженности и взаимопонимания игроков на поле. Они желали увеличить отрыв в счёте. И только отменная игра на последнем рубеже Ивана Прищепы не позволила гостям этого добиться.

Финальный свисток арбитра матча Ильи Гончарова из Благовещенска известил о том, что «СКА-Хабаровск» U 18 не только одержал одиннадцатую победу в первенстве ЮФЛ (зона «Дальний Восток»), но и стал чемпионом.

Второе место заняла команда «Динамо-Владивосток», третье — «Динамо-Приморский край». «Сахалин» на четвёртой строчке.

Наши парни в первенстве одержали семь побед, три матча завершили мирным исходом и в шести испытали горечь поражения. Дважды уступили чемпиону 0:3 и 0:1. Самые крупные поражения островитянам нанесла команда «Динамо-Приморский край» 1:4 и 3:6. Не смогли выиграть у аутсайдера турнира «Океана» из Находки. Оба матча завершились со счётом 1:1.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.

