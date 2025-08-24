Завершился первый этап Кубка мэра Южно-Сахалинска по теннису

Борьбу за медали вели юноши и девушки в возрастных группах до 13 и до 17 лет. Многие поединки на корте подарили болельщикам интересный открытый теннис, по накалу борьбы, отдельные матчи не уступали турнирам самого высокого уровня.

Самую большую сенсацию в подгруппе до 13 лет среди юношей преподнес Павел Беседин. Мало кто ожидал, что этот теннисист сможет пробиться в финал не только в одиночном разряде, но и в миксте.

В одиночном разряде в 1/8 финала Павел заставил зачехлить ракетку Тимофея Бека 2:0 (6:0, 6:0). В четвертьфинале в двух партиях он уверенно переиграл Макара Харченко 6:1, 6:2. Самым сложным был поединок в полуфинале с Андреем Залпиным. Около двух часов длилась встреча. Болельщики увидели не только затяжные красивые розыгрыши, отменную реакцию двух юных спортсменов, но и не по возрасту отличные «шахматные» комбинации.

Первый сет завершился в пользу Беседина со счётом 7:5. Во второй партии юноши продолжили показывать захватывающий, интересный теннис, напоминавший американские горьки. И вновь спортивные боги в этот день были на стороне Павла Беседина. Выиграв второй сет со счетом 6:4 и матч 2:0, он впервые в своей спортивной биографии вышел в финал Кубка мэра. Его соперником в главном матче за Кубок и золотую медаль стал Максим Зазуля.

Однако не финальный матч в этой подгруппе стал украшением всего турнира, а утешительный финал за третье место. В этой встрече ракетки скрестили Андрей Залпин и Марк Корниенко. В спортивной среде поклонников этого вида спорта хорошо знают обоих юношей. Несмотря на юный возраст, они показывают интересный теннис, который не устаешь смотреть, как бы долго не продолжался поединок. Вот и на этот раз уже первая партия оправдала ожидания болельщиков. Более часа продолжался первый сет, в котором были и затяжные двухминутные розыгрыши, бэкхенды, кроссы, двойные ошибки, невынужденные и вынужденные ошибки, свечи, реверсы… Игра держала в напряжении не только самих теннисистов, но и болельщиков. Ценой невероятных усилий чашу весов в этом сете в свою пользу смог склонить Марк Корниенко – 7:6.

Вторая партия была не менее напряжённой. Андрей Залпин смог взять реванш – 6:4 и 1:1. Судьба бронзовой медали решалась на тай-брейке. Марк вел со счётом 8:4 и казалось, что без особого труда сможет завершить матч в свою пользу. Однако он позволяет сопернику сократить счет до минимума – 8:7. И все же последнее слово в этой встречи было за Марком Корниенко – 10:7 и 2:1 в матче. Поединок длился 2 часа 15 минут. Это говорит о том, насколько интересным и напряженным был матч за право подняться на третью ступеньку пьедестала почёта.

Следующими на корт вышли Павел Беседин и Максим Зазуля. Финальный матч получился не настолько захватывающим, как поединок за третье место, но по накалу борьбы и эмоциям, которые кипели на площадке, был очень интересным. Несмотря на то, что первую партию Максим Зазуля выиграл со счётом 6:0, вторую 6:2, счет не отражает того драматизма, который творился на корте.

Не успев перевести дух после проигранного одиночного финала, Павел Беседин принял участие во втором финале. В миксте его товарищем по команде была Мария Козылбаева. Противостояла им пара Марк Корниенко – Аделина Сопот. Поединок украсил турнир в миксте. Павел и Мария добились победы в двух сетах 6:3 и 7:5 и впервые стали победителями Кубка мэра.

В финальном поединке у девушек до 13 лет встретились Софья Подъякова и Дана Чун. В спортивной карьере Софьи это был уже второй финал в Кубке мэра и четвертое участие в турнире. Дана на четыре года младше своей соперницы, ей недавно исполнилось 8 лет. Такая большая разница в этом возрасте, будем откровенны, огромная фора для того, кто старше. Здесь огромную роль играет не только опыт участия в турнирах, спортивное мастерство, главное – физическое развитие девочек. Именно это обстоятельство сыграло главную роль в победе в финале Софьи над Даной.

В 1/8, 1/4 и в полуфинале Дана Чун обыграла соперниц, которые были старше её на 2 – 3 года. В финале она показала хороший теннис, но опыт и мастерство Софьи в этот день не позволили Дане добиться главной победы в турнире. Софья Подъякова выиграла финал со счётом 2:0 (6:4, 6:3).

Сразу по окончанию этого поединка она была награждена золотой медалью и Кубком. Дело в том, что девушка вместе с родителями переезжает жить в Москву. Попросил победительницу Кубка мэра сказать несколько слов об этом турнире.

– В Кубке мэра я участвовала уже в четвёртый раз. Первые два года не попадала даже в тройку призеров. Чтобы подняться на заветный подиум в этих соревнованиях, много работала на тренировках, улучшая не только технику, но и физическую подготовку. В прошлом году дошла до финала. В этом сбылась моя главная мечта, я выиграл Кубок. Турнир прекрасно организован. В нём могут участвовать все любители этой игры, независимо от возраста и спортивной подготовки. Лично я знаю многих участников, которые еще год – два назад даже не умели держать ракетку, а сегодня они играли в полуфиналах. Несмотря на то, что мы с семьёй уезжаем жить в столицу, в 2026 году обязательно приеду в Южно-Сахалинск, чтобы принять участие в Кубке мэра.

У юношей в категории до 17 лет впервые Кубок выиграл Филипп Гребенюков. У девушек в этой возрастной группе победила Ольга Мельникова.

26 августа стартует Всероссийский турнир 1 категории среди молодёжи до 13 и до 17 лет. Финальные поединки этих соревнований состоятся 31 августа. Около 100 сильнейших юношей и девушек России приедут в Южно-Сахалинск и поведут борьбу за подиум в одиночном и парных разрядах. Поклонников этого вида спорта ждут интересные, порой драматичные поединки.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.

